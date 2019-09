Klaus Iohannis este primul preşedinte care nu a adresat maghiarilor niciun mesaj cu ocazia zilei de 15 martie, în cei cinci ani de mandat, a declarat, sâmbătă, Kelemen Hunor, la o dezbatere din Harghita.

"El este primul preşedinte care în mandatul de cinci ani, pe 15 martie, care pentru maghiarii din Ardeal e la fel de important ca pentru orice maghiar din orice colţ al lumii, nu a trimis niciun mesaj pentru maghiari. Iliescu, în al doilea mandat deja a făcut un efort, Băsescu a făcut acest lucru indiferent dacă a fost sincer sau nu, oamenii l-a crezut, deci în ambele mandate, Constantinescu evident a făcut acest lucru, dar Iohannis nu a făcut acest lucru. Acesta este un fapt, este un lucru pe care nu vreau să-l interpretez în niciun fel, să-l interpreteze oamenii”, a spus Kelemen Hunor la Conferinţa Tinerilor Maghiari, organizată la Băile Homorod, judeţul Harghita, scrie Mediafax.

Candidatul UDMR la prezidenţialele din acest an a spus că numărul maghiarilor care îl susţin pe Iohannis s-a înjumătăţit faţă de 2014.



"82-83 la sută dintre maghiari în 2014 în turul doi au votat cu Iohannis. A ştiut şi Iohannis că aşa se va întâmpla, şi noi am ştiut, nu a fost nicio surpriză pentru nimeni. Acum, am făcut un sondaj de opinie, nu de mult, după europarlamentare, şi vorbim de alegătorii siguri, care merg la vot, deci 42% dintre aceşti votanţi l-ar sprijini pe Iohannis, deci s-a înjumătăţit numărul celor care îl susţin pe Iohannis”, a mai spus Kelemen.