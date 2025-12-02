Președintele UDMR, Kelemen Hunor, a declarat marți, despre reforma administrației, că ”par ca o coaliție politic impotentă, pentru că de trei luni de zile nu sunt în stare să ia o decizie.

”Vom discuta în săptămâna viitoare. În această săptămână nu avem ședința coaliției. Săptămâna trecută s-a stabilit că după alegerile din București ne vom întâlni și trebuie să ieșim din acest impas cu reforma pe administrația locală și centrală. Dacă nu reușim să facem acest pas în decembrie, e greu să avem buget în ianuarie. Oricum, în decembrie nu o să mai avem, fiindcă trebuie să construim bugetul pe legislația actuală”, a spus Kelemen Hunor, la Digi24, despre tăierile de cheltuieli cu salariile în administrația centrală și locală, reformă blocată la nivelul coaliției, potrivit news.ro.

Liderul UDMR a explicat că, ”dacă construim pe legislația actuală, înseamnă că și pe administrația centrală, dar mai ales pe administrația locală, tu trebuie să stabilești anvelopa salarială pe plafoanele existente din Legea 63/2010”.

”Deci, din acest punct de vedere, fără să modificăm noi legislația, nu putem construim un buget diferit decât am avut în 2025. De aceea, eu cred că în decembrie trebuie să terminăm cu aceste discuții Oricum, în acest moment, e o critică din partea mea către noi înșine, părem ca o coaliție politic impotentă. Deci, pur și simplu, de trei luni de zile nu suntem în stare să luăm o decizie. Inacceptabil”, a afirmat Kelemen Hunor.