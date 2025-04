Dragoș Sprînceană nu este pregătit pentru politică, spune la RFI președintele UDMR, Kelemen Hunor, după ce așa-zisul emisar trimis de premierul Marcel Ciolacu în SUA a făcut o declarație controversată.

Kelemen Hunor consideră că Sprânceană nu înțelege politica: ”E părerea personală a unui domn, a unui personaj, pe care eu nu-l cunosc și nu pot cataloga altfel decât o părere personală. Nu e emisar, nu e comisar, nu e însărcinat, nu există nicăieri nici o hârtie care face din acest domn emisar special”.

Liderul UDMR spune că Dragoș Sprînceană nu are legătură cu politica.

”Totuși, am pretenția, cel puțin în ceea ce mă privește, că văd lucrurile într-o notă mult mai corectă decât un om care nu are nici o legătură cu lumea politică. Am impresia că nici nu înțelege politica”.

La remarca potrivit căreia Dragoș Sprînceană a fost totuși nominalizat de premierul Marcel Ciolacu în calitate de emisar special pentru SUA, Kelemen Hunor a răspuns: ”Nu există așa ceva, astea-s cuvinte, dar unde-i hârtia, care-i mandatul?”.

În opinia sa, ”acest domn nu are pregătirea necesară să vorbească despre politică mai mult decât la o masă, la un restaurant sau la cârciumă”.