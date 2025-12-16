Președintele UDMR, Kelemen Hunor, a spus că sunt probleme în Coaliție, care pare în acest moment nefuncțională, după ce moțiunea simplă împotriva ministrei Mediului, Diana Buzoianu, a trecut inclusiv cu voturi de la PSD.

„În protocolul de coaliție scrie că niciun membru al coaliției în Parlament nu semnează, nu votează moțiune simplă sau moțiune de cenzură. Miercuri vom avea o ședință de coaliție și sunt convins că vom discuta despre acest lucru. Nu vreau să intru eu acuma în speculații, ce se va întâmpla, cum se va întâmpla. Dar acest caz arată ceea ce s-a văzut în ultima perioadă, că dincolo de disputele politice și tehnice și de specialitate - fiindcă aici într-adevăr s-a întâmplat acel dezastru la Prahova - dincolo de toate aceste aspecte e și chestiunea politică și trebuie să discutăm prima dată în coaliție", a spus Hunor la Digi24.

Șeful UDMR nu crede în acest moment că "se va ajunge la schimbarea doamnei Buzoianu".

"S-a mai întâmplat o dată, când era doamna Bucura, ministrul muncii, când tot așa, o moțiune simplă a trecut cu câteva voturi - nu mai știu în ce perioadă era, cândva, în 2024, dacă nu mă înșel - și nu există obligație legală, constituțională în cazul moțiunilor simple să fie schimbat ministrul. Vom vedea ce va face USR, vom vedea ce va face premierul Bolojan. Oricum, miercuri vom avea o ședință de coaliție și va fi o discuție”, a continuat Kelemen Hunor.



Întrebat dacă, prin voturile de la moțiune, PSD a încălcat înțelegerea coaliției, el a răspuns: „Da, tehnic așa poate fi citit acest vot”.

„E grav în orice situație când într-o coaliție politică se întâmplă lucru care n-ar trebui să se întâmple, inclusiv un vot pe o moțiune simplă, care nu este un capăt de țară. Problema e că în acest moment coaliția noastră pare ca o coaliție nefuncțională. Acum ceva vreme spuneam mai dur, că este o coaliție din punct de vedere politic impotentă, fiindcă anumite decizii nu putem lua de trei luni, de patru luni de zile, ceea ce nu este bine. Acuma vine și această chestiune, unde poți să înțelegi raționamentul tehnic, chiar și politic. Dar trebuie să recunoaștem că e o problemă în funcționarea coaliției”, a spus președintele UDMR.



