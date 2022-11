Președintele Klaus Iohannis a fost decorat joi de omologul lituanian, Gitanas Nauseda, cu ''Marea Cruce a Ordinului pentru Meritele Lituaniei" - "Grand Cross of the Order for Merits to Lithuania", transmite Agerpres.

La rândul său, președintele Klaus Iohannis i-a conferit omologului lituanian Ordinul Național "Steaua României" în grad de Colan. Schimbul de decorații a avut loc după primirea la Palatul Prezidențial din Vilnius a președintelui Klaus Iohannis de către omologul său lituanian. Președintele României a primit, în mai 2016, Ordinul Vytautas cel Mare în grad de Colan. Miercuri, președintele Letoniei, Egils Levits, l-a decorat pe Klaus Iohannis cu Ordinul celor trei stele, Clasa I Comandant al Marii Cruci. La rândul său, președintele României i-a oferit omologului Ordinul Național „Steaua României” în grad de Colan.