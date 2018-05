Cele trei state asigură, câte șase luni fiecare, în perioada ianuarie 2017 - iunie 2018 Președinția rotativă a Consiliului Uniunii Europene.

Reuniunea are loc vineri la Ruse, în Bulgaria, țară care deține în prezent Președinția.

Pe lângă întrevederea trilaterală a șefilor de stat din România, Bulgaria și Austria, Klaus Iohannis va avea o întâlnire bilaterală cu președintele bulgar, Rumen Radev, și una cu omologul austriac, Alexander Van der Bellen.

Totodată, șeful statului va participa la conferința „Sustainable Development of the Danube Region and Interconnection between Regions”, care va avea loc la Universitatea „Angel Kanchev”



Cei trei șefi de stat vor avea declarații de presă comune la finalul zilei.