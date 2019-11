Președintele Klaus Iohannis va susține miercuri seara, începând cu ora 18.00, o conferință de presă la sediul central al PNL.

EurActiv România transmite în timp real principalele declarații ale președintelui

Cum convingeți maghiarii să vă voteze: Eu contez pe votul lor. Cred că majoritatea vor înțelege foarte bine miza acestor alegeri. Am avut votul lor și în 2014 fără o mobilizare expresă.

De ce ați numit-o pe Dăncilă premier și dacă refgretați: N-am bănuit că este așa. Mi s-a prezentat o doamnă din PSD și am bănuit că la Bruxelles a văzut cum funcționează o democrație, nu am cunoscut-o înainte. Recunosc că este o mega-dezamăgire pentru mine pentru un asemenea premier. Din acest punct de vedere, pot să spun că îmi pare rău, dar atunci a fost o majoritate puternică PSD în Parlament. Eu am declarat din 2014 că voi face altfel de politică, voi respecta cutumele politice, litera și spiritul Constituției.

Abuzurile de la DNA din vremea lui Kovesi. De ce nu ați sancționat public acele abuzuri: Eu am considerat tot timpul, consider și acum, că lupta anticorupție trebuie să continue. Am lăudat munca DNA și o voi lăuda în continuare. Dacă au fost abateri, atunci aceste lucruri nu mi se aduc mie la cunoștință, ci Inspecției Judiciare.

În câte vacanțe ați plecat de când sunteți președinte și cum arată o săptămâna la Cotroceni: O săptămână la Palatul Cotroceni arată diferit. Începe luni și se termină vineri sau sâmbătă și ziua începe dimineața și nu știu când se termină. În chestiunea vacanțelor lumea cred că a reușit cu drag să vadă cum președintele își rupe din timp pentru vacanță. Am fost plecat în total în trei vacanțe, dar am și muncit. Mi-am luat mapa, pixurile și am lucrat. De pe telefon tot timpul. În ultimii doi ani nu am avut vacanțe, am păzit România de PSD-ișit.

După 5 ani care sunt lucrurile pe care le regretați: Regret că nu am putut să terminăm mai repede faza PSD-istă. România a pierdut nenumărate oportunități din cauza felului în care PSD a guvernat. Au fost ani complicați și cred că pot să spun că am reușit, cu toate că a guvernat PSD, să țin România pe linia clară, am evitat crize profunde și mi-aș fi dorit să am ocazia să lucrez împreună cu un Guvern care să lucreze pentru români.

Despre dezbatere: De ce nu accept o dezbatere cu candidata PSD? Doamna Vasilica Viorica Dăncilă, fost prim-ministru dat jos prin moțiune, a fost parte activă a tuturor mârlăniilor PSD-iste, a sprijinit activ încercările de acaparare a justiției. a fost activă când a făcut zid cu Guvernul împotriva unor persoane cu probleme penale. A fost o persoană foarte activă în a guverna împotriva Românilor. Este reprezentanta unui partid anti-democratic, nereferomat, care a guvernat împotriva românilor, iar acum mimează candidatul democrat și se asșteaptă să fie candidată cu mult respect de toată lumea. Nu accept o dezbatere cu astfel de persoană care reprezintă tot ce este mai rău îm politica ultimilor ani. Nu pot să legitimez comportamentul mizerabil al PSD, acceptând o dezbatere cu candidata acestui PSD.

Eu lupt pentru o Românie normală. În conceptul meu nu este loc pentru un astfel de PSD și pentru o dezbatere cu un astfel de candidat.

Înțeleg perfect nevoia, dorința de a avea o dezbatere reală, așezată. Cum nu accept această dezbatere cu doamna Dăncilă de la PSD, voi organiza eu cu echipa mea o dezbatere, săptămâna viitoare, marți seara. Vor fi invitați să dezbată cu mine planul meu cu mandatul pe care sper să îl obțin, politologi, formatori de opinie, jurnaliști. Va fi o discuție așezată, care cu siguranță va fi pe placul românilor.

Ce spune despre el: Am dovedit în ultimii ani că am știut să lupt împotriva PSD și am făcut asta cu folos. Am dovedit că știu să reprezint România bine în lume, am dovedit că pot să coagulez forțele de dreapta și așa s-a produs schimbarea de Guvern. În acești ani am dovedit că mă implic eficient pentru îmbunătățirea securității. La finalul mandatului am dovedit că știu să opresc PSD.

"Prima dată despre alegeri, vreau să spun că sunt foarte mulțumit și mulșumesc românilor care au venit în număr mare la vot. Mulțumiri speciale Diasporei, care s-a mobilizat exemplar și cred că au beneficiat de condiții considerabil mai bun pentru că și la insistențele mele s-au schimbat lucrurile", a spus Iohannis la începutul conferinței.

El a mai spus că Guvernul Orban a realizat "impecabil" partea ce ține de Guvern în ceea ce privește algerile.

"Câteva cuvinte despre PSD. Acest PSD care de 30 de ani este o piedică în dezvoltarea României, dar în ultimii 3 ani au reușit să ne ducă pe toți într-o stare de aproape disperare. PSD a guvernat cras împotriva României. Au încercat să acapareze justiția, sănătatea, educația, au încercat să legifereze pentru hoți și să își înșurubeze pilele și neamurile în toate instituțiile publice. Au atacat tot ce a funcționat în România, dar românii le-au dat câteva lecții", a mai adăugat Iohannis.

+++

"Președintele României, Klaus Iohannis, candidat al PNL la alegerile prezidențiale, va susține miercuri, 13 noiembrie a.c., începând cu ora 18.00, o conferință de presă la sediul central al PNL din Aleea Modrogran, nr. 1.", a transmis Biroul de presă al PNL.

Anunțul a fost făcut cu aproximativ o oră înainte, iar în momentul de față nu se cunosc detaliile conferinței de presă.

De menționat faptul că președintele Klaus Iohannis nu este adeptul conferințelor de presă, acesta preferând de cele mai multe oră să nu răspundă întrebărilor adresate de către presă.

Anunțul vine în contextul în care Klaus Iohannis a tranșat marți chestiunea unei dezbateri cu Viorica Dăncilă, argumentând că aceasta e candidata unui PSD nereformat, care a călcat în picioare statul de drept, care a vrut ca România să deraieze de la parcursul său proeuropean, motiv pentru care nu vrea să participe la o dezbatere electorală alături de ea.