Președintele Klaus Iohannis a ținut luni seara o lecție despre importanța vaccinării și despre cum aceasta este "arma cu care să punem capăt pandemiei". Tot el a anunțat că va încerca alături de premierul Cîțu să "repună pe roate" campania.

"La noi sunt foarte mulți români care s-au vaccinat. Astăzi am cerut date și am văzut că au fost date peste 10 milioane de doze de vaccin, sunt aproape 5,5 milioane de români care sunt vaccinați cu schema completă. E păcat că sunt așa puțini. Dacă ne uităm puțin ce se întâmplă în Europa, acum câteva zile am citit un articol despre Danemarca. În timp ce noi avem mii și mii de noi cazuri zilnice, în Danemarca s-a renunțat la toate restricțiile. De ce? Pentru că s-au vaccinat cam toți. Doze am fi avut și noi, iar dacă ne-am fi vaccinat cu toții așa cum și eu, și premierul, dar și alții am recomandat, n-ar fi trebuit să mai purtăm mască, puteam să mergem oriunde în liniște, să ne întâlnim, să avem concerte, spectacole fără nicio restricție", a spus Klaus Iohannis într-o conferință de presă comună că șefa Comisiei Euorpene și cu premierul Florin Cîțu.

Iohannis a declarat că se va vedea ce i-a făcut pe mulți români să fie reticenți cu privire la vaccinare, iar de săptămâna aceasta el și Florin Cîțu se vor întâlni să reevalueze și să vadă cum poate fi "repusă pe roate" campania de vaccinare.

Președintele a mai precizat că paradoxul acum este că avem arma cu care să punem capăt pandemiei, dar nu o folosim.

"Probabil unii mai sunt reticenți, alții necesită mai multe zile de gândire, alții vor date suplimentare și vom vedea cum putem să-i convingem. Nu-i păcat să stăm cu atâtea familii îndoliate și oameni care suferă în ATI, când am putea să terminăm foarte repede această fază?", a conchis președintele Iohannis.