După şedinţa CSAT, preşedintele a ieşit miercuri în conferinţă de presă pentru a cere Guvernului să se răzgândească în privinţa OUG anunţată marţi seara de Orlando Teodorovici, apreciind că documentul aruncă economia în haos.

Klaus Iohannis a declarat că a aflat "cu surprindere" de noile taxe şi impozite cuprinse în ordonanţa de urgenţă anunţată marţi seara de ministrul de Finanţe, deşi, la debutul mandatului, premierul Viorica Dăncilă a promis că nu va face acest lucru:

"Cu toții am aflat, probabil majoritatea cu surprindere, că Guvernul pregătește o ordonanță de urgență pentru a introduce noi taxe și impozite. Acest lucru mă duce cu gândul la o afirmație pe care a făcut-o doamna Prim-ministru în discursul după aprobarea Guvernului din Parlament, deci discursul inaugural. Nu cred că e cazul să citez, dar spunea doamna Prim-ministru acolo: „țineți minte, nu vom introduce noi impozite și taxe”. Ei, iată că nu a trecut nici un an și introduce noi impozite și taxe.Această ordonanță de urgență nu a fost discutată cu partenerii, din mediul economic, nici măcar din mediul instituțional al statului. Acest proiect nu are o analiză la fundamentare. Acest proiect vine cu idei nemaiauzite până acum.Acest proiect aruncă în haos economia!".

Preşedintele a spus că OUG nu are o analiză, vine "cu idei nemaiauzite" şi "aruncă în haos economia".

El a explicat că supraimpozitarea companiilor din domeniul energetic va avea ca singur rezultat faptul că românii vor plăti mai mult pentru curent şi pentru gaze. La fel se va întâmpla şi în domeniul telecomunicaţiilor. "Asta este doar începutul, fiindcă toate companiile folosesc și energie, și carburant, evident, și telecomunicații, deci, pe scurt, ne așteptăm ca toate să se scumpească", a subliniat Iohannis.



"Se introduce un nou concept, „taxa din lăcomie" – din lăcomia pesediștilor de a lua bani mai mulți pe care îi vor gestiona așa cum consideră dumnealor. Aceste lucruri vor da peste cap toată economia. Și, mai grav, vor da peste cap bugetele tuturor românilor, fiindcă, în definitiv, astfel de măsuri prost gândite aduse în ultimul moment vor fi suportate și plătite de oamenii de rând.scumpească", a mai spus Klaus Iohannis.



"Fac apel la Guvern să se răzgândească în privinţa acestei ordonanţe", să o pună în discuţie, să negocieze cu patronatele, sindicatele şi să revină cu o formă sustenabilă, a declarat Klaus Iohannis.