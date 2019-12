Președintele Klaus Iohannis participă luni la ședința Biroului Executiv al PNL, care are loc la Palatul Parlamentului. Iohannis a declarat că în această campanie s-a întâlnit cu foarte mulți oameni, iar aceștia i-au cerut să-i scape de PSD.

"Am fost în aproximativ 30 de județe, m-am întâlnit cu foarte mulți români, au participat peste 100.000 de oameni, care au dorit să cunoască punctul meu de vedere, al PNL. Pe lângă asta m-am întâlnit direct cu zeci de mii de români cu care am schimbat impresii, am vorbit despre implicarea în politică. Concluzia finală a fost: <<Domnule președinte, vă rugăm să ne scăpați de PSD>>. Poate sună puțin dur, dar asta a fost concluzia și cu această concluzie am câștigat alegerile prezidențiale", a declarat Klaus Iohannis, la începutul ședinței Biroului Executiv al PNL.

El le-a mai cerut liberalilor să nu aștepte de la el o schimbare de atitudine în ceea ce privește PSD.

"Să nu așteptați de la mine o schimbare de atitudine în această privință. Președintele trebuie să fie deasupra politicilor partidelor, dar asta nu înseamnă în niciun caz că președintele este în afara vieții politicii românești", a mai adăugat Iohannis.

Șeful statului le-a transmis că PSD nu a fost înlăturat complet de la putere: "Cred că e bine să vedem lucrurile așa cum sunt ele, adversarul nostru din toate campaniile din ultima vreme a fost PSD, un PSD care a încasat-o de trei ori în acest an, dar cred că este bine să vă spun că PSD nu a fost înlăturat de la putere decât parțial. Are un număr imens de parlamentari, un număr foarte mare de primari, de consilieri, de președinți de consilii județene, ca atare ne bucurăm, dar autosuficiența după această victorie ar fi cea mai mare greșeală pentru PNL".

Iohannis se așteaptă de la PNL și de la Guvernul Orban "la o implicare totală", astfel încât la sfârșitul lui 2020 să ofere românilor "o Românie fără PSD în conducerea statului, a entităților politice".

Întrebat de legea recursului compensatoriu, președintele a declarat că înainte de modificarea legilor justiției trebuie rezolvată problema bugetului de stat pentru 2020.

"Toate vor fi rezolvate la momentul oportun, care va veni destul de repede. Acum am avut rugămintea și cred că a fost bine primită să rezolvăm prima dată lucrul care este cel mai urgent, respectiv bugetul pentru 2020, apoi ne putem gândi și la celelalte chestiuni care sunt foarte importante. În paralel cu pregătirea bugetului este nevoie de pregătirea unor măsuri care sunt destul de urgente pentru sfârșitul acestui an. Dar despre aceste detalii vom discuta într-o întâlnire separată”, a spus Iohannis.