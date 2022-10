Președintele Klaus Iohannis a vorbit luni public pentru prima dată de la demisia ministrului Educației, Sorin Cîmpeanu, despre plagiat, numindu-l un "fenomen toxic".

"Avem nevoie de o reformă profundă a sistemului educațional, pentru a-l adapta nevoilor secolului XXI și valorilor europene în care credem. Una dintre aceste valori este integritatea, motiv pentru care îmi doresc o paradigmă radicală, lipsită de echivoc în garantarea integrității și eticii în viața academică. Pentru aceasta, avem nevoie de toleranță zero în privința plagiatului, iar noile legi ale educației trebuie să includă prevederi explicite cu privire la prevenirea și sancționarea acestui fenomen toxic al mediului educațional", a spus Klaus Iohannis la deschiderea noului an universitar de la Universitatea de Arhitectură și Urbanism „Ion Mincu" din București.

Klaus Iohannis a mai declarat că miza este însăși credibilitatea sistemului de învățământ superior și a cercetării din România, dar și viitorul nostru ca societate democratică, asttfel că "trebuie să devină clar că obținerea unei diplome academice reprezintă o onoare și este condiționată exclusiv de un merit real".

El a mai adăugat și că "o Românie educată va trebui să fie o Românie corectă, fără nicio excepție".

Președintele nu a uitat să laude din nou "România Educată", despre care a spus că este un proiect atât de important pentru societatea noastră deoarece "învățământul de calitate are impact direct asupra vieții de zi cu zi a fiecărui cetățean".

Sorin Cîmpeanu a fost impus la Educație pe vremea Guvernului Orban din dorința expresă a președintelui Klaus Iohannis și, în ciuda acuzațiilor de plagiat care au planat asupra acestuia încă de atunci, Klaus Iohannis l-a susținut și l-a implicat în realizarea proiectului "România educată".

Recent, după ce jurnalista Emilia Șercan a prezentat probele detaliate ale plagiatului lui Sorin Cîmpeanu din 2006, precum și opiniile unor experți cu competențe în abaterile de la etica în cercetarea științifică, acesta a demisionat.