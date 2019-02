Laura Codruța Kovesi s-a clasat pe locul al doilea după votul statelor membre în COREPER II, unde a fost preferat candidatul francez pentru conducerea Parchetului European.

Reprezentanții celor 22 state membre care fac parte din structura Parchetului European l-au preferat pe candidatul francez, Jean – Francois Bohnert, care a primit 50 de voturi, în timp ce Laura Codruța Kovesi și germanul Andres Ritter au obținut câte 29 de voturi.

Urmează votul din Comisia LIBE a Parlamentului European de săptămâna viitoare. Dacă membrii LIBE vor alege un alt candidat va fi nevoie de negocieri între Legislativul european și Consiliu.

Kovesi se clasase pe primul loc în clasamentul comitetului de selecție. Premierul Viorica Dăncilă a anunțat marți că Guvernul nu o susține pe fosta șefă a DNA, întrucât nu e propunerea României.

Europarlamentarul PNL Siegfried Mureșan solicită Guvernului să precizeze exact ce s-a votat miercuri în cadrul Consiliului UE referitor la candidații la șefia Parchetului European, purtătorul de cuvânt al PPE susținând că pe agendă nu figura acest vot.

”Cer Guvernului României să ne spună public dacă a supus la vot numirea Procurorului European astăzi în Reuniunea ambasadorilor la Uniunea Europeană din statele membre. În agenda oficială a reuniunii scria „procesul de pregătire în cadrul Consiliului”. Cer sa ne spună ce s-a votat astăzi și ce rol are votul dat astăzi în procedura de selecție a Procurorului European. Noi, Parlamentul European, am fost mereu extrem de transparenți; am comunicat din timp că va avea loc audierea celor 3 candidați în data de 26 februarie în Comisia pentru libertăți civile și în Comisia pentru control bugetar din Parlamentul European. Cer, de asemenea, Guvernului României, să spună public ce mandat a avut România in ședința Consiliului, mai exact, cum a votat delegația României care a condus reuniunea de astăzi”, a transmis Mureșan într-un comunicat.