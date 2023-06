Liderul PNL, Nicolae Ciucă, a fost votat marți președinte al Senatului, a doua funcție în stat după cea de președinte. S-au înregistrat 88 de voturi "pentru" și 16 voturi "împotrivă".

Învestirea în funcție vine la mai puțin de 24 de ore de când acesta și-a anunțat demisia din funcția de prim-ministru, pentru a ceda postul liderului PSD, Marcel Ciolacu.

Ședința de numire a lui Ciucă în funcție s-a desfășurat pe repede înainte, fără dezbateri, dat fiind faptul că la ora 12:00 încep consultările cu președintele Klaus Iohannis pentru desemnarea noului premier, iar apoi PNL și PSD se reunesc în ședințe separate la Parlament pentru a-și desemna candidații în posturile de miniștri.

USR a propus-o pentru funcție pe Anca Dragu, cea care a mai ocupat funcția pe vremea când guvernarea era asigurată de PNL și USR.

PSD, UDMR și AUR nu au avut nicio propunere de candidat.

USR l-a acuzat pe Nicolae Ciucă de faptul că, în perioada în care a fost premier, "s-a ascuns de Senat", iar acum vrea să-l conducă.

+++

Senatul a fost condus până acum interimar de liberala Alina Gorghiu, instalată în funcție după ce Florin Cîțu, care a plecat și el din funcția de premier, a ajuns al doilea om în stat, însă în scurt timp a părăsit și această funcție, și pe cea de lider al PNL.

Președintele Senatului este ales prin vot secret, cu buletine de vot.

În spațiul public s-a tot vorbit despre faptul că Nicolae Ciucă ar putea rămâne în Guvern pe un post de ministru, în special la Ministerul Dezvoltării, portofoliu care se află în prezent la UDMR și pe care maghiarii nu vor să-l cedeze, însă liderul PNL a refuzat acest lucru.

S-a vorbit și despre faptul că ar putea reveni la conducerea Ministerului Apărării, însă el a refuzat și acest lucru.

În luna mai, acesta a explicat că are un principiu personal, și anume evitarea de reveni pe o funcție pe care a mai avut-o.

"De regulă, până în acest moment nu am revenit niciodată pe o funcție pe care am mai fost. Ca principiu personal am evitat inclusiv în unitățile în care mi-am exercitat activitatea. E o chestiune de principiu. Mi se pare că, mai ales dacă vii de la un alt nivel, influențezi într-un anume fel și e bine ca ce-ai lăsat în urmă și a fost bine, să rămână, ce n-a fost bine să fie îndreptat. E o chestiune de respect față de cei care sunt la conducere în momentul respectiv", spunea, pe 16 mai, Nicolae Ciucă.