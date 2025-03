Președinta USR, Elena Lasconi, a spus după decizia CCR de a respinge definitiv candidatura lui Călin Georgescu la prezidențiale că pro-rusul "trebuie să răspundă penal pentru toate grozăviile de care este acuzat"

„Contează ce facem de acum înainte! Sper ca decizia CCR să fie doar un prim pas. Călin Georgescu trebuie să răspundă penal pentru toate grozăviile de care este acuzat în ultimele luni, iar instituțiile care au fost îngenuncheate de valul de dezinformare trebuie ridicate, recredibilizate! Românii au nevoie să își recapete încrederea în instituții! Suntem mai dezbinați ca niciodată! Înțeleg că unii oameni sunt furioși și alții sunt fericiți în legătură cu această decizie. Dar nu putem să sărbătorim fără să ne gândim că încă sunt consecințe: frustrarea, adâncirea diviziunilor și creșterea neîncrederii în instituțiile noastre. Georgescu este doar o fațetă a unui sistem profund corupt și putred", a scris Lasconi pe pagina ei de Facebook.

Ea a adăugat că "democrația noastră este fragilă, iar o astfel de decizie ar trebui să rămână o excepție, nu o regulă".

"Dacă vrem să restabilim încrederea în instituțiile noastre, trebuie să ne asigurăm că acestea funcționează cu integritate și consecvență, nu într-un mod care alimentează incertitudinea și suspiciunea. Ce a fost făcut a fost făcut, iar acum trebuie să ne concentrăm asupra viitorului. Am intrat în politică să schimb ceea ce nu merge, să fac bine, să-i înfrunt pe cei care de 35 de ani ne țin în beznă și iau mult de la noi toți și nu întorc nimic pentru cei de bună-credință, să schimb un sistem putred. Aroganța de la cel mai înalt nivel, corupția, bătaia de joc - trebuie să dispară. Am speranța că putem face asta, că este un moment pe care nu trebuie să-l ratăm! Eu am curaj să fac dreptate, dar este nevoie de noi toți în această încercare!", a continuat ea.

Elena Lasconi a mai precizat că înțelege că mulți oameni sunt dezamăgiți de politică după toată această situație complicată legată de alegerile prezidențiale, dar ea se va concentra pe "încercarea de a vorbi cu acești oameni dezamăgiți și de a le oferi încurajarea mea pentru a lupta împreună pentru România și pentru binele acestui popor".