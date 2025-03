Președinta USR Elena Lasconi și-a depus joi candidatura pentru alegerile prezidențiale din luna mai. Ea a spus că alegerile trebuie să fie sigure și corecte pentru ca România să poată depăși perioada de incertitudine politică și socială.

"Ni s-a jucat soarta la ruleta rusească, în vreme ce responsabilinoștri au ținut ochii larg închiși. Și nu avem voie să repetăm greșelile. Pe 4 mai avem nevoie de dreptate! Avem nevoie de alegeri sigure, corecte!", a spus Elena Lasconi.

Președinta USR a mulțumit public tuturor susținătorilor, dar și criticilor.



"Vreau să le mulțumesc încă o dată tuturor celor care m-au votat. Fiecare vot și fiecare semnătură este o obligație pentru mine de a face ceea ce este drept în vremurile complicate pe care le trăim! Le mulțumesc colegilor mei pentru că au stat în stradă și au adunat semnături! Le mulțumesc colegilor care mă critică pentru că mă determină să fiu mai bună cu fiecare zi care trece! Știu, știți, nu sunt perfectă dar am curaj să fac dreptate! De asta sunt astăzi aici! Eu nu le știu pe toate, dar am grijă să am lângă mine oameni care știu mai bine. Știu să ascult și să învăț", a adăugat Lasconi.



Elena Lasconi a subliniat importanța alegerii unei direcții clare pentru viitorul României: „Majoritatea oamenilor ca voi nu mai trebuie să aleagă între Rusia și Uniunea Europeană. Au ales deja. Doar niște politicieni trădători de țară se gândesc cu drag la dictatura putinistă. Am curaj să spun că alegerea mea clară e pentru Europa și pentru parteneriatul strategic cu Statele Unite ale Americii."



Totodată, președinta USR a subliniat importanța unei schimbări profunde în structurile guvernamentale ale țării.

„Majoritatea oamenilor ca voi nu mai vor același sistem politic corupt din ultimii 35 de ani. Au ales deja. Doar niște politicieni corupți veniți din trecut își mai doresc să rămână la putere și să țină țara ostatică pentru ei."



Lasconi a făcut un apel la dialog și unitate.

„Știu că sunt oameni deziluzionați în România, deoarece plănuiau să voteze pentru domnul Gorgescu. Chiar dacă eu consider că el a fost un candidat periculos pentru țara noastră, cred în continuare că alegătorii săi sunt cetățeni ca noi, vecinii noștri, colegii noștri, familiile noastre, iar acum, mai mult ca oricând, trebuie să vorbim cu ei. Așadar, în săptămânile următoare, plănuiesc să organizez dezbateri cu ei în mai multe locuri."