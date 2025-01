Fosta deputată PSD Laura Vicol recunoaște că a zburat alături de șeful partidului, Marcel Ciolacu, în avioane private și spune că demisia ei din PSD nu a fost de bunăvoie.

Dezvăluirile au fost făcute de Laura Vicol în emisiunea "40 de întrebări" de la KanalD, iar ea a postat pe contul său de Facebook un clip cu declarațiile făcute în interviu.

Î: Ați demisionat din PSD de bunăvoie și nesilită de nimeni?

L.V. Nu. Nu am înțeles de ce a fost această execuție făcută și m-am supărat că bărbații din partidul meu nu mă susțin așa cum ar trebui să o facă.

Î: De câte ori ați zburat cu șeful Marcel Ciolacu în avioane private?

L.V. De câteva ori și cu dânsul, și fără.

Pe 8 octombrie 2024, Laura Vicol a demisionat din funcția de președinte al Comisiei Juridice din Camera Deputaților, la o zi după o investigație Recorder care a scos la iveală fraudele făcute de compania Nordis, unde asociat este soțul ei.

În demisia consultată atunci de Euractiv România, Vicol spunea că este ”ținta unor atacuri nedrepte și de o gravitate fără precedent” și că demisionează ”până la lămurirea situației”. Ea a condus timp de trei ani una dintre cele mai importante comisii din Camera Deputaților.

Laura Vicol, care nu a vrut să comenteze atunci acuzațiile în discuțiile cu Recorder, mergea la Parlament cu un Mercedes Maybach GLS 600 care ar costa circa 200.000 de euro și care a fost achiziționată de compania Nordis, controlată de soțul ei.

Ea s-a mai afișat și cu un ceas care ar costa circa 180.000 de dolari, plus că, potrivit declarației sale de avere, are, printre alte bunuri materiale, bijuterii de un milion de euro.

Pe 18 noiembrie, G4Media.ro publica în exclusivitate un document de zbor din care rezultă fără echivoc că liderii PSD, Marcel Ciolacu, Sorin Grindeanu, Alfred Simonis și Laura Vicol au zburat în anul 2022 cu jetul privat închiriat de la Țiriac Air de compania Nordis.

De-a lungul timpului, Marcel Ciolacu s-a tot contrazis singur pe acest subiect. Pe 21 noiembrie a spus că poate nu a fost ”foarte inspirat”, fiind tot timpul în grabă, dar subliniază că adevărul e că nu a fost nicăieri în vacanță pe banii altora. ”Mi-am plătit această deplasare, am toate facturile și chitanțele achitate cu cardul personal și le fac publice ca să le demonstrez că nu am nimic de ascuns!”, a precizat prim-ministrul într-un răspuns transmis News.ro.



Pe 26 decembrie, Ciolacu a prezentat, pe TikTok, trei facturi despre care susține că reprezintă plata zborurilor efectuate cu avioane private închiriate de Nordis.

El afirmă că este o cheltuială făcută din bani proprii, nu din bani publici. ”Intenționat se face o confuzie între o agenție de turism și o companie”, susține Ciolacu, afirmând că, la momentul respectiv, cele două aveau aceeași denumire.

În imagini apar trei facturi unde numele premierului se vede clar, însă funizorul este greu de descifrat.

Facturile prezentate de Marcel Ciolacu conțin date care arată că este puțin probabil ca aceste facturi să fi fost emise în anul 2022, an în care au avut loc zborurile cu avionul privat, potrivit BoardingPass, site specializat în știri din aviație, citat de News.ro.

Facturile sunt emise de Nordis Travel SRL, însă numărul facturilor și data acestora au fost ascunse, iar datele zborurilor pentru care au fost emise aceste facturi lipsesc/sunt ascunse.

Potrivit BoardingPass, prețul de circa 1.500EUR este mic pentru un loc pe un zbor neregulat (charter) operat cu privat care a costat zeci de mii de euro, însă nu e exclus ca acesta să fi platit doar o cotă mică din totalul zborului.

”Un lucru care nu pare la locul lui, observat de un utilizator Reddit, e cel legat de asigurarea vânzătorului, Nordis Travel SRL. Pe facturi e precizat numărul asigurării (3907/2023), iar valabilitatea acesteia este până la 30 noiembrie 2024. Astfel, e puțin probabil ca aceste facturi să fi fost emise în anul 2022, an în care au avut loc zborurile cu avionul privat. (...) Polițele de asigurare se emit pe un an de zile, așadar polița valabilă până la 30 noiembrie 2024 a fost emisă cu un an mai devreme, nu în 2022 când au avut loc zborurile private ale prim-ministrului”, arată BoardingPass.

Cea mai mare parte a datelor de pe facturile prezentate, în seara de Crăciun, de către premierul Marcel Ciolacu nu sunt vizibile sau au fost șterse.