Legea activităților casnice a fost votată marți de Parlament și este un proiect care va fi susținut cu bani din PNRR.

Deputata PNL Raluca Turcan a transmis că a lăsat proiectul de lege privind reglementarea activităților casnice la Ministerul Muncii pe când era ministru, acesta a fost bugetat prin PNRR, iar marți a fost votat de Camera Deputaților.

Potrivit Ralucăi Turcan, proiectul lege țintește două mari probleme pentru persoanele care muncesc, de cele mai multe ori la negru:

• să poată fi plătite legal cu ajutorul unor tichete de activități casnice;

• sa aibă posibilitatea săfie asigurați în sistemul de pensii și de sănătate.

"Cei care muncesc în activități necalificate, de tip menaj, croitorie, prepararea hranei sau bone ocazionale pot deveni asigurați. Pentru aceasta nu vor avea nevoie de contracte de muncă și nu vor fi puși pe drumuri. Pentru a dobândi statutul de asigurat și vechime în muncă vor trebui să aibă o medie de 85 de tichete pe lună", a spus aceasta.



În zonele cu persoane care au competențe/abilități digitale, acest raport juridic poate fi încheiat printr-o platformă digitală, iar în zone în care acest lucru nu poate fi realizat, tichetul se achiziționează și preschimbă prin operatori de servicii publice.



Pentru că spune că s-a speculat că oamenii vor fi puși să plătească în plus contribuții și impozitul, Turcan face următoarele clarificări:



• prestatorul nu plătește nimic din banii pe care îi câștigă;



• contribuțiile sunt plătite în plus de către beneficiarul de activități și sunt operaționalizate de către Agențiile de Ocupare a Forței de Muncă;



• efortul financiar nu este mare. Dacă astăzi cineva primește 1500 de lei la negru, prin aceste tichete beneficiarul plătește 200 de lei în plus, dar avantajul este că cel care prestează munca este asigurat și are contribuție la pensie.



Valoarea nominală a unui tichet de activități casnice este de 15 lei, iar numărul de tichete pe care îl va primi prestatorul casnic este cel negociat cu beneficiarul casnic.



În același timp, de tichete de activități casnice pot beneficia și angajații, sub formă de primă sau bonus, pe lângă salariul de bază stabilit.



Tichetele de activități casnice sunt emise pe suport de hârtie sau electronic de către Agenția Națională de Ocupare a Forței de Muncă (ANOFM). Va exista și o platformă, sub formă de aplicație pe telefon, de unde beneficiarii le vor putea cumpăra, iar prestatorii le vor putea preschimba în bani fie pe aceeași platformă, fie cu ajutorul poștașului, fie prin agențiile pentru ocupare a forței de muncă.



Beneficiarul casnic poate cumpăra tichete ori de câte ori este necesar, dar este obligat să le valorifice în termen de 12 luni de la data achiziționării. Cei care utilizează într-un an calendaristic cel puțin 600 astfel de tichete pot beneficia gratuit de încă 75 în anul următor, la cerere, prin intermediul agențiilor teritoriale de ocupare a forței de muncă, din bugetul asigurărilor pentru șomaj și în limita fondurilor alocate cu această destinație.



Pot fi prestatori casnici inclusiv șomerii indemnizați și neindemnizați și beneficiarii de venit minim garantat, fără a le fi afectat dreptul stabilit la indemnizație de șomaj sau la venitul minim garantat. Totodată, ei vor beneficia în continuare de serviciile și măsurile de stimulare a ocupării forței de muncă oferite de ANOFM.

Proiectul de lege face parte din Componenta 13 – Reforme Sociale a Planului Național de Redresare și Reziliență, reforma: ”Introducerea tichetelor de muncă și formalizarea muncii în domeniul lucrătorilor casnici”, respectiv „Operaționalizarea introducerii tichetelor de muncă în domeniul lucrătorilor casnici” și are un buget alocat pentru această investiție prin PNRR de 4.538.000 euro (fără TVA).

Până la sfârșitul trimestrului I din 2026 se preconizează că în evidențele ANOFM vor fi înregistrați peste 100.000 de oameni care muncesc.