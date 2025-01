Senatorul PSD Robert Cazanciuc, inițiatorul mai multe legi aspre care vizează șoferii, anunță o scădere a numărului de decese provocate de șoferi fără permis sau care s-au urcat băuți la volan.

"Îmi exprim recunoștința față de toți cei care, văzuți sau tăcuți, au făcut ca în ultimele 6 luni să avem o scădere fabuloasă de 53 % a deceselor survenite în accidente comise de șoferi fără permis și o scădere de 32% a celor survenite în accidente comise de șoferi aflați sub influența alcoolului, comparativ cu perioada similară de cu un an în urmă!", a scris, marți, Cazanciuc într-un mesaj pe Facebook.

Senatorul susține că acesta este rezultatul îndelungatei campanii naționale de prevenire și de conștientizare a efectelor pe care le are Legea Anastasia, la care au contribuit Poliția Română prin acțiunile tot mai ferme de combatere a conducerii auto sub influența alcoolului, a drogurilor ori fără permis, rețelele de benzinării, UNTRR, asociații care reunesc mari sau mici companii, cum ar fi AMRCM sau ACDBR, prin popularizare și repetate acțiuni de promovare, precum și mass-media din toată țara, cu importanta implicare a Consiliului Național al Audiovizualului, dar și a implicării fiecărui român în parte care a decis să nu se urce la volan dacă a băut un pahar de alcool sau să îl impiedice pe cel care ar fi vrut să se urce la volan fără a avea acest drept.



"Tot 6 luni se împlinesc și de la o altă lege pe care am inițiat-o și care cred că poate contribui destul de mult la reducerea numărului de accidente grave, respectiv interzicerea până la 10 ani a dreptului de a mai conduce autovehicule celor care se urcă la volan băuți, drogați sau fără permis, indiferent dacă au produs sau nu accidente", a mai spus acesta.



Ultima statistică întocmită de Poliția Română arată astfel:



- în perioada 13 iulie 2024 - 13 ianuarie 2025, au avut loc 18 accidente, cauzate de conducerea sub influența alcoolului, ce au avut drept urmări decesul a 26 de persoane, cu 13 accidente mai puține față de perioada 13 iulie 2023 - 13 ianuarie 2024, când au avut loc 31 de astfel de accidente soldate cu 38 de persoane decedate.



- în perioada 13 iulie 2024 - 13 ianuarie 2025, au avut loc 5 accidente, cauzate de conducerea sub influența substanțelor psihoactive, ce au avut ca urmări decesul a 5 persoane, similar cu perioada 13 iulie 2023 - 13 ianuarie 2024.



- în perioada 13 iulie 2024 - 13 ianuarie 2025, au avut loc 13 accidente, cauzate de conducerea fara permis, ce au avut drept urmări decesul a 16 persoane, cu 17 accidente mai puține față de perioada 13 iulie 2023 - 13 ianuarie 2024, când au avut loc 30 de astfel de accidente soldate cu 34 de persoane decedate.



În cele 18 luni de la intrarea în vigoare a Legii Anastasia au fost salvate peste 100 de vieți, susține Robert Cazanciuc.

El lansează rugămintea de a continua acest parteneriat public-privat și a campaniei naționale de promovare a efectelor Legii Anastasia care poate duce si pe mai departe la scăderea numărului de accidente mortale, ceea ce va face ca România să coboare de pe locul întâi la decese pe drumurile publice, în Europa.