Senatul României a adoptat luni Legea Majoratului Digital, care introduce, pentru prima dată în România, conceptul de maturitate digitală la vârsta de 16 ani, stabilind un cadru pentru protecția copiilor în mediul online.

Legea este rezultatul unei inițiative a senatorul PNL, Nicoleta Pauliuc, președintele Comisiei pentru apărare, ordine publică și siguranță națională.

„Copiii României au dreptul să fie protejați și în lumea digitală, nu doar în cea reală. Legea Majoratului Digital nu interzice, nu cenzurează - ci oferă părinților instrumentele legale de a-și proteja copiii”, a declarat Nicoleta Pauliuc în plenul Senatului.

Conform legii, copiii sub 16 ani vor putea accesa platforme online și crea conturi doar cu acordul expres al părinților. În plus, părinții vor avea dreptul de a suspenda sau restricționa conturile copiilor și de a cere eliminarea conținutului dăunător.

Actul normativ impune și obligații clare pentru furnizorii de servicii digitale: implementarea filtrelor de vârstă, etichetarea conținutului pe categorii, protejarea datelor minorilor și interzicerea publicității personalizate adresate copiilor.

„România face astăzi un pas decisiv spre o societate digitală responsabilă. Nu putem lăsa algoritmii să crească generația noastră de copii. Prin această lege, părinții primesc din nou dreptul de a fi părinți, iar copiii - șansa de a fi copii, în siguranță”, a subliniat prim-vicepreședintele PNL.

Adoptarea Legii Majoratului Digital reprezintă „o victorie pentru siguranța digitală, educația și sănătatea emoțională a copiilor din România și plasează țara noastră printre statele europene care reglementează explicit maturitatea online”, consideră inițiatoarea.