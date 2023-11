Legea pensiilor a intrat marți la prânz în dezbaterile din Comisiile de specialitate pentru raport, iar de la ora 17:00 senatorii dezbat și votează în plen proiectul.

UPDATE

După trei ore de dezbateri, cu 18 voturi "pentru", un vot "împotrivă" și opt abțineri, membrii Comisiilor de specialitate au adoptat un raport favorabil asupra proiectului privind legea pensiilor. În mai puțin de o oră, acesta merge la plen pentru dezbatere și vot.

+++

PSD și PNL au răspuns la orice critică a opoziției că aceasta nu vrea majorarea pensiilor. USR a tot cerut impactul bugetar exact pentru majorări și de unde va face statul rost de acești bani.

Senatorul PSD Daniel Zamfir le-a spus celor din USR că au alocat bani când au realizat PNRR pentru "penisuri și vagine de pluș".

+++

PSD și PNL fac front împotriva tuturor propunerilor venite din partea opoziției și au stabilit ca dezbaterile să nu dureze mai mult de ora 16:00, în condițiile în care plenul Senatului va începe dezbaterile și votul pe proiect de la ora 17:00.

Senatorul PSD Daniel Zamfir a spus că dezbaterile din Comisii sunt pe repede înainte din cauza "constrângerilor de timp", amintind de jalonul din PNRR care trebuie îndeplinit prin adoptarea rapidă a acestei legi.

+++

Comisiile de specialitate s-au reunit după ora 13:00, iar senatorul USR Ștefan Pălărie a propus amânarea dezbaterilor cu o săptămâna din cauza termenului prea scurt de dezbateri și depunere de amendamente. Propunerea a fost respinsă.

De asemenea, fostul ministru al Finanțelor de la PNL, Alexandru Nazare, a întrebat unde sunt miniștrii Muncii și Finanțelor.

Menționăm că niciun ministru nu participă la dezbateri.

+++

Decizia de a adopta rapid proiectul vine după ce PSD și PNL și-au reglat luni seară neînțelegerile pe proiect.

Senatul este prima Cameră sesizată, forul decizional în acest caz fiind Camera Deputaților.

"Toate aspectele legate de Legea pensiilor, inclusiv cele privitoare la sursele de finanțare, au fost clarificate în ședința Coaliției din această după-amiază. Prin urmare, Legea intră în line dreaptă în Parlament, fiind susținută de întreaga Coaliție", a transmis, luni seară, premierul Marcel Ciolacu printr-un mesaj pe Facebook.

Totodată, el a mai scris că în Coaliție s-a ca, împreună cu Nicolae Ciucă să depună cât mai repede un proiect pentru combaterea evaziunii fiscale și creșterea încasărilor la buget.

"Îi asigur pe pensionari că ne vom ține de cuvânt! Pensiile vor fi indexate, iar inechitățile eliminate prin recalculare! De asemenea, începem construcția bugetului pentru anul viitor, urmând ca în următoarele zile să ne întâlnim cu miniștrii Educației și Sănătății pentru a clarifica problemele ce țin de salarizările aferente celor două domenii. Tot săptămâna aceasta ne vom întâlni și cu ministrul Agriculturii și cu cel al Mediului pentru a stabili ultimele detalii privitoare la reorganizarea celor două ministere", a explicat premierul român.

Un mesaj similar a postat pe Facebook și șeful PNL, Nicolae Ciucă.

USR a venit marți dimineață cu o serie de amendamente la proiect.

1) Încetarea mandatului ministrului Muncii și Solidarității Sociale în cazul ratări recalculării pensiilor în 6 luni.



2) Neindexarea pensiilor speciale, plafonarea lor în cazul în care coaliția nu vrea să le elimine.



3) Posibilitatea de a dubla contribuția la Pilonul 2, pensia privată în conturi personale cu randament dovedit peste rata inflației.



4) Creșterea contribuției la Pilonul 2 cu câte 0,5% pe an, până la 6% cum era planul inițial acum 15 ani.



5) După împlinirea vârstei standard de pensionare (65 ani la bărbați), asigurații care realizează venituri din salarii și asimilate salariilor să poată opta dacă mai doresc să contribuie la fondul de pensii sau preferă să rămână cu 25% în plus, în mână.



6) Fondul de pensii de stat (bugetul asigurărilor sociale de stat BASS) să poată fi alimentat și cu venituri din redevențe și concesiuni.



7) Includerea în condiții de muncă speciale a personalului medical care lucrează sub radiații și eliminarea din condiții de muncă speciale a celor care lucrează în transportul de material lemnos.



8) Obligarea Casei Naționale de Pensii Publice să informeze din oficiu, în fiecare an, plătitorii de contribuții referitor la punctele acumulate.



9) Eliminarea birocrației de la consulatele României pentru pensionarii care își încasează pensiile în străinătate (eliminarea cerinței de certificat de viață semnat de două ori pe an în fața autorităților).



Ce prevede noua lege a pensiilor:

Legea, inițiată de ministra Muncii, Simona Bucura-Oprescu, prevede că pensiile celor peste 4,7 milioane de beneficiari vor fi recalculate după noua formulă.

Dreptul la pensie se obține după minim 15 ani de contribuții, fără a fi luate în calcul perioadele necontributive asimilate (studii universitare, stagiul militar, concediul medical, șomajul, deportarea, prizonieratul sau detenția politică).

Se egalizează treptat, până în 2035, vârsta de pensionare pentru femei și bărbați la 65 de ani. În cazul femeilor, concediul pentru creșterea copilului este considerat perioadă contributivă, iar vârsta de pensionare se reduce cu 6 luni pentru fiecare copil (până la cel mult 3 ani și 6 luni).

Se vor acorda puncte suplimentare pentru perioadele de cotizare mai mari de 25 de ani după următoarea formulă: +0,5 puncte/an pentru intervalul 26-30 de ani;+0,75 puncte/an pentru intervalul 31-35 de ani; +1 punct/an începând de la 36 de ani.

De asemenea, sporurile nepermanente pentru care s-au plătit contribuții se iau în calcul la stabilirea pensiei: acord global, al 13-lea salariu, plata cu ora, premii, prime etc.

Pensiile se vor majora anual, la 1 ianuarie, cu rata medie a inflației plus 50% din creșterea reală a salariului mediu brut. În baza unui contract voluntar de asigurare se pot cumpăra maximum 6 ani de vechime.

Potrivit legii, vor exista următoarele tipuri de pensii: pentru limită de vârstă, de invaliditate, anticipată, de urmaș.