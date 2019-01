După refuzul lui Klaus Iohannis, Lia Olguţa Vasilescu a anunţat că vineri dimineaţa va merge la notar împreună cu Mircea Drăghici pentru a da declaraţii potrivit cărora niciunul dintre ei nu este incompatibil cu funcţia de ministru.

"Am fost în trei guverne şi de trei ori am avut decret semnat de preşedintele Klaus Iohannis. Nu ştiu de ce plătim atâtea servicii pe care le are domnul preşedinte în subordine, bănuiesc că ar fi aflat. Eu i-am transmis cartea de identitate. Sunt cetăţean român, cu domiciliul în Craiova şi, de asemenea, am scos şi certificatul de cazier judiciar pe care l-am transmis Guvernului încă de acum o săptămână, nu s-a pus la dosarul transmis preşedintelui Klaus Iohannis, dar s-a certificat prin semnătura premierului că acesta există, se pare că nu o crede pe doamna prim-ministru că există", a declarat joi seara, la România TV, Lia Olguţa Vasilescu.

”Mâine, mă duc la notar, merge și Mircea Drăghici. Președintele Klaus Iohannis face mișto de români". a mai declarat Olguţa Vasilescu.

Președintele Klaus Iohannis i-a transmis joi o scrisoare prim-ministrului Viorica Dăncilă, în care și-a motivat refuzul cu privire la propunerile de numire a Olguței Vasilescu la Dezvoltare și a lui Mircea Drăghici la Transporturi.

Secretarul general al Guvernului, Toni Greblă, i-a comunicat că Executivul va trimite aceleași propuneri, alături de cazierele celor doi, iar, dacă președintele refuză din nou, va fi sesizată Curtea Constituțională.