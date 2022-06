Europarlamentarii care au plecat din USR reacționează după acuzațiile președintelui interimar al partidului, Cătălin Drulă, potrivit cărora demisionarii au restanțe la plata cotizațiilor.

Conform informațiilor Libertatea, cei cinci europarlamentari figurează cu datorii de aproape 150.000 de lei, adică 30.000 de euro:

Dacian Cioloș – 20.288 de lei;

Alin Mituța – 20.958 de lei;

Dragoș Tudorache – 35.610 lei;

Dragoș Pîslaru – 35.100 de lei;

Ramona Strugariu – 35.780 de lei.

Potrivit statutului USR, cei cinci europarlamentari ar fi trebuit să fie suspendați din partid după 6 luni de neplată a cotizațiilor. Acest lucru nu s-a întâmplat.

Contactați de Libertatea, demisionarii susțin că au acumulat datorii la partid după ce, în noiembrie 2021, forurile de conducere ale USR au decis stabilirea cotizației pentru membrii care ocupă funcții în Parlamentul României și în Parlamentul European.

Aceștia spun că au încercat să-i înduplece pe colegii de partid să renunțe la cotizația fixă, explicându-le că ea contravine legislației europene.

Cum s-a stabilit o cotizație de 3.000 de lei pentru europarlamentari

Europarlamentarul Alin Mituța susține că, începând din 2021, nivelul cotizațiilor la partid pentru membrii USR europarlamentari sau parlamentari este de aproximativ 10% din salariul acestora. Potrivit lui Mituța, decizia a fost luată la nivelul Biroului Național al USR.

Astfel că, în prezent, cotizația unui parlamentar este 1.000 de lei pe lună la un venit de circa 10.000 lei pe lună. Iar cotizația unui europarlamentar este de 3.000 de lei pe lună la un salariu peste 6.000 de euro.

Atât Alin Mituța, cât și Dragoș Tudorache susțin că decizia Biroului Național de anul trecut s-a aplicat retroactiv, începând cu data fuziunii USR PLUS, adică aprilie 2021. Acesta este motivul pentru care cei cinci europarlamentari figurează în registrele partidului cu datorii de la 21.000 la 35.000 de lei.

„Am fost în ședința BN, am încercat să-i conving că nu e o decizie bună, că există riscul unei anchete OLAF, le-am adus documente, dar au ignorat tot. Eu am considerat că nu pot să fac o plată ilegală. Până la urmă, am fost judecător și știu că legea n-o poți aplica doar pe jumătate”, susține Tudorache.

Legea privind finanțarea partidelor politice spune că „Cuantumul cotizațiilor, repartizarea și utilizarea acestora se stabilesc prin hotărâri ale partidului politic, potrivit statutului”. Suma cotizațiilor plătite într-un an de un membru de partid nu poate depăși 48 de salarii minime brute pe țară, mai spune legea. Anul trecut salariul minim brut era 2.300 de lei X 48, adică cotizațiile plătite nu puteau depăși 110.000 lei.

Articolul integral poate fi citi în Libertatea.