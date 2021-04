Liderii PNL, USR PLUS și UDMR au semnat o completare a Acordului de funcționare a Coaliției, urmând ca miercuri să fie făcută noiminalizarea noului ministru al Sănătății.

"După două zile de discuțiii serioase am convenit să semnăm o completare la Acordul de Coaliție, care să aducă proceduri și puncte de vedere care să ducă la creșterea încrederii în parteneri, la îmbunătățirea mecansiemlor și să crească performanța. Formațiunile sunt conștiente de responsabilitatea pe care o au și de a pune în practică programul de guvernare", a declarat Ludovic Orban

Orban a mai spus că cei care au pariat că nu se vor înțelege și-au făcut iluzii.

La rândul său, liderul USR Dan Barna a declarat că a fost depășită o situație "delicată" și funcționarea Coaliției ține de încredere, respect și reguli.

"Coaliția a depășit astăzi o situație delicată, iar funcționarea și succesul ei țin de încredere, respect și reguli. După discuții care au avut și momente delicate, am reușit să avem o completare a acordului care a constituit această coaliție. Avem toată încrederea că prin ceea ce am agreat azi vom putea să ducem mai departe România în această luptă cu COVID și să intrăm în acea direcție de însănătoșire a țării. Această coaliție are și resursele, și competența necesară să ducă România mai departe. Mesajul e clar: campania de vaccinare rămâne prioritatea principală a Guvernului", a spus Barna.

Eurodeputatul USR PLUS Dragoș Tudorache a anunțat că propunerea de ministru al Sănătății va fi înaintată miercuri.

"Am intrat în această discuție în Coaliție cu nevoia și încrederea că vom găsi soluțiile necesare pentru a asigura buna funcționare a Coaliției și le-am găsit. Ca urmare a înțelegerii din această seară, mâine vom face o propunere pentru un nou ministru al Sănătății", a explicat Tudorache.

Președintele UDMR, Kelemen Hunor, a reiterat că această Coaliție nu are alternativă.

"Mă bucur că am ajuns la un consens. În acest Act adițional nu există lucruri extravagante. Sunt lucruri care vor asigura o funcționare coerentă și câteva puncte accentuate. Important este să căutăm acele soluții prin care redăm și întârim încrederea oamenilor în Guvern", a fost declarația lui Kelemen Hunor.

El a mai adăugat că nu se poate spune că relația merge extraordinar de bine în fiecare clipă, dar este important că toate partidele sunt conștiente că, dacă împreună și-au asumat guvernarea, e responsabilitate tuturor să meargă înainte.

Liderul UDMR a mai precizat că speră că acesta să fie singurul act adițional la protocolul de guvernare.

Prim-ministrul Cîțu a susținut că s-a făcut un pas important pentru a avea o guvernare mult mai eficientă și o coerență a deciziilor, anunțând și el că miercuri va fi nominalizat un nou ministru al Sănătății.