Liderul deputaților PSD, Alfred Simonis, a depus marți în Parlament o inițiativă legislativă care prevede eliminarea pensiilor speciale ale parlamentarilor.

Simonis susține într-un mesaj pe Facebook faptul că "este un gest normal să îți elimini propriile privilegii ca să ai autoritatea morală să discuți despre veniturile altor categorii care trebuie să aibă aceeași soartă".

"Din motive știute doar de cei care au făcut PNRR-ul, pensiile speciale ale parlamentarilor erau ocolite de reforma pensiilor speciale, însă toată societatea așteaptă acest lucru din partea politicienilor. Am avut discuții cu mulți dintre colegi, dar mai ales cu oamenii care ne-au dat votul, iar concluzia e simplă: nu mai e timp de scuze sau acuze. Este timpul pentru vot! Eliminarea pensiilor deputaților și senatorilor este o prioritate", susține acesta.

USR a depus în 2022 un proiect de lege în acest sens, dar el nu a fost scos niciodată din sertar de majoritatea PNL-PSD-UDMR.

Liderul deputaților USR, Ionuț Moșteanu, a afirmat că speră ca acest act normativ să nu fie "o șmecherie".

"(...) PNL și PSD au ținut cu dinții la aceste pensii speciale ale parlamentarilor. Se pare că în sfârșit le-a venit mintea de pe urmă. Din nou vor să facă ceva, sper să nu facă o șmecherie ca data trecută, când au trecut proiectul în două zile, făcând un proiect neconstituțional", a spus Moșteanu la Parlament, citat de Agerpres.

Întrebat dacă USR va vota proiectul PSD, Moșteanu a precizat: "La plen trebuie să ajungă, pe regulament, pe Constituție, proiectul USR".

"O să vedem ce proiect ajunge. Vom vedea ce fel de proiect este. Vom vedea dacă fac aceeași șmecherie pe care au făcut-o și data trecută, adică s-au făcut că au trecut un proiect de pensii speciale, am atras și atunci atenția că ar putea fi neconstituțional și, iată, a fost neconstituțional. Dacă va fi un proiect corect, care trece prin tot pașii, prin ambele Camere, îl votăm cu două mâini, dacă pot să spun așa. Este un prim pas pe care noi, USR, îl cerem de un an și ceva, de fapt de când am intrat în Parlament, în 2016", a adăugat Moșteanu.