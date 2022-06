Liderul deputaților USR Ionuț Moșteanu solicită președintelui PSD Marcel Ciolacu să facă public avizul din partea SRI pentru numirea lui Iulian Iancu în fruntea ANRE.

Fostul deputat PSD Iulian Iancu a fost validat miercuri de comisiile parlamentare de specialitate pentru funcția de membru în Comitetul de Reglementare al ANRE.

Comisiile de specialitate au respins celelalte candidaturi depuse pentru această funcție.



Candidatura lui Iulian Iancu urmează să fie supusă votului plenului reunit al Parlamentului.



”Este omul acuzat de un coleg de partid că este „cumpărat de Gazprom”, așa cum reiese din cablogramele Departementului de stat al SUA. Este omul care a fost respins de Klaus Iohannis pentru a fi membru în Guvern. Ce știa Klaus Iohannis atunci? Dacă a fost cerut, îi solicit domnului Marcel Ciolacu, liderul PSD, să prezinte public raportul SRI cu privire la Iulian Iancu”, a precizat Ionuț Moșteanu, adăugând că Iulian Iancu a blocat ani de zile exploatarea gazelor din Marea Neagră, gazele care ne-ar fi făcut independenți de energia din Rusia.

În martie, după demisia lui Alexandru Stănescu, Marcel Ciolacu a declarat că Iulian Iancu va fi supus unui proces de verificare, o procedură standard înaintea numirilor în funcție: ”Pentru toate propunerile politice din cadrul Guvernului sau din cadrul Parlamentului, am cerut prin Secretariatul General al Guvernului o astfel de verificare. Mi se pare de bun simț”.

Acum Ciolacu spune că nu are știință ca Iancu să fi lucrat sau să lucreze pentru un stat străin.



”Eu nu am știință în acest moment că există vreo problemă în ceea ce îl privește pe domnul Iulian Iancu, că ar fi lucrat sau că lucrează cu alt stat străin. Eu în acest moment nu am știință că domnul Iulian Iancu a lucrat sau lucrează pentru un stat străin. Dimpotrivă, ce știu cu certitudine de sută la sută, Iulian Iancu este un specialist pe zona de energie”, a afirmat liderul PSD.

Referitor la acuzațiile potrivit cărora Iulian Iancu este cel care a blocat exploatările din Marea Neagră, Ciolacu a pasat răspunderea: ”Eu îmi aduc aminte că a fost o guvernare de dreapta, haideți să numărăm anii mai bine. Eu îmi aduc aminte că am avut un guvern de dreapta timp de vreo doi ani de zile”.

În luna mai, surse din conducerea PSD au declarat pentru Europa Liberă că SRI nu a oferit un răspuns după ce Marcel Ciolacu a cerut ca fostul deputat Iulian Iancu, posibilă propunere pentru ANRE, să fie verificat de serviciile secrete pentru a se vedea dacă este ”omul Gazprom”.

Suspectat de legături cu Gazrom

HotNews.ro a scris acum șapte ani, când a fost propus de PSD pentru o înaltă funcție europeană, că numele lui Iulian Iancu a fost asociat multă vreme, în urma Wikileaks, cu gigantul rus Gazprom.

Iulian Iancu era descris în telegramele Wikileaks de colegul sau de partid, Georgian Pop, drept "controlat de Gazprom". Tot Georgian Pop spunea, citat de oficialii americani într-o telegramă publicată de HotNews.ro, că Iulian Iancu "va susține South Stream și propunerile Rusiei pentru instalații de depozitare a gazului în Mediaș, Moldova și București".

Georgian Pop a fost președintele Comisiei de control SRI din Parlament.

În 2019 el a câștigat însă un proces cu liderul PNL Ludovic Orban, care îl calificase drept "omul Gazprom".

Începând din 2012 numele lui Iancu a fost vehiculat de mai multe ori pentru funcții de ministru, dar nu a fost numit din cauza bănuielilor că ar avea legături cu Gazprom.

Iancu - o propunere contrară drumului european

”Resping propunerea pentru funcția de vicepremier pentru teme economice. De asemenea, există decizii asumate, în numele statului român, în baza parteneriatului strategic cu statele occidentale, pe care nu vreau să le periclitez cu numiri precum cea vehiculată de PSD. România are un drum european, un drum prin care își consolidează statul de drept și valorile democratice, și nu pot accepta propuneri contrare acestei direcții.”, a explicat în 2019 Iohannis motivul refuzului.