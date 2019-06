Liderul PSD Constanța, Felix Stroe, aspirant la funcția de secretar general al formațiunii, a fost înregistrat într-o ședină în timp ce folosea un limbaj vulgar pentru a mobiliza membrii PSD din județ să "lupte" cu opozția.

Redacția Ordinea.Ro a intrat în posesia unei înregistrări audio a ședinței de partid. În montajul alăturat puteți vedea temele aruncate în discuție de deputatul Radu Babuș, de fruntașul PSD-ist Tudor Baltă și de însuși liderul Felix Stroe, aspirant la funcția de secretar general al organizației naționale a PSD-ului.



"Puși pe bătaie! Și n-o să ne întoarcem obrazul celălalt ca-n spusa aia a lui Matei (evanghelistul – n.r.), ci (dacă ni se spune – n.r.) ”Ba a mă-tii” (vom răspunde) ”Ba a mă-tii”. Scuzați-mă doamnelor! Și vă rog frumos și doamnelor să aveți atitudine bărbătească: capete în gură, și pe ei! Corect? Capete în gură, și pe ei! M..e PSD? (răspundem – n.r.:) M..e USR! M..e PNL! Așa trebuie să vă fie atitudinea. Sunteți măgari? Nu începem noi. Sunteți măgari? Vă spunem de zece ori mai mult ca voi”, spune Felix Stroei, potrivit sursei citate.

Tot în ședință, Stroe a anunțat că partidul organizează un sondaj la nivel național, pentru a măsura încrederea și intenția de vot pentru 11 personalități din interiorul și din afara partidului

”Credeți că actualul președinte e foarte iubit de cetățeni? Nu vă speriați, că ăsta a fost rostul acestei campanii (pentru Parlamentul European – n.r.): să ne demoralizeze. N-au fost în stare să se mobilizeze pentru moțiunea de cenzură, pe care au anunțat-o cu surle și trâmbițe, că ne dau după cap și ne sfărâmă în picioare. Se ceartă între ei ca și chiorii. Vor scoate 15 candidați la prezidențiale. USR-ul se vede deja cu președintele. Hai să ne mobilizăm! Corect? Hai să ne mobilizăm! Să ne mobilizăm, și pe ei! Pe ei, pe mama lor! N-avem ce pierde, n-avem decât de câștigat” – și-a încheiat Stroe discursul, într-un limbaj de stadion.

Felix Stroe, președintele PSD Constanța, este susținut de organizația pe care o conduce pentru a candida la funcția de secretar general al Partidului Social Democrat la congresul extraordinar al acestei formațiuni din 29 iunie 2019. Acesta a fost desemnat să candideze la funcția organizatorică supremă din PSD în cadrul unei conferințe extraordinare a Organizației PSD Constanța, din 19 iunie 2019. Partidul a comunicat presei un set de fotografii și un comunicat lapidar, în care a consemnat cu o tradițională limbă de lemn deciziile adoptate, dar nu pe toate, ținând sub preș tocmai cooptarea fostului pușcăriaș Nicolae Matei în comitetul executiv județean.