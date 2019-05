Liderii PSD s-au întâlnit marţi, în Biroul Permanent Naţional, pentru a decide direcţia în care vor merge după condamnarea lui Liviu Dragnea.

13:00 Paul Stănescu, preşedintele PSD Olt, e mulţumit de rezultatul din judeţ, nu şi de cel de la nivel naţional: "Votul naţional, însă, a fost un semnal de alarmă pe care trebuie să-l luăm foarte atent în seamă şi să ne concentrăm pe un management serios în dezbaterea tuturor temelor naţionale. Avem însă puterea de a reveni în topul preferinţelor electoratului, pentru că PSD este un partid puternic".

12:31 Gabriela Firea: "Am discutat cu doamna Viorica Dăncilă și aseară, și azi-dimineață și am stabilit să avem astăzi o întâlnire, după ședința BPN și înaintea CEx-ului. Vom aprofunda problemele grave cu care se confruntă Bucureștiul, Primăria Capitalei, așa cum am semnalat de nenumărate ori".

Firea a mai spus că vrea un nou mandat de primar general, dar nici gând să vrea să candideze la alegerile prezidențiale din toamna acestui an.

Întrebată cum a privit condamnarea lui Liviu Dragnea, Firea a spus că nu s-a bucurat, chiar dacă a "pătimit" din cauza lui şi chiar s-a îmbolnăvit.

Ea susţine că a fost sunată de colegi care au rugat-o să-şi asume preşedinţia partidului, dar ea nu vrea, fiind "un om de echipă". Firea a mai spus că-l sprijină pe Paul Stănescu pentru preluarea funcţiei de preşedinte interimar.

12:17 Liderul Pro România, Victor Ponta, a declarat marți, pentru G4Media.ro, că mai mulți pesediști l-au contactat deja pentru a-i cere să se întoarcă în partid, dar susține că i-a refuzat catgoric. Precizările vin în contextul în care au apărut speculații că Victor Ponta negociază cu PSD funcția de președinte al Camerei Deputaților și că ar fi interesat să revină în partid și să preia conducerea.

12:00 Cosmin Necula, preşedintele organizaţiei municipale PSD Bacău şi primar al oraşului Bacău, a cerut demisia Guvernului, în urma pierderii alegerilor europarlamentare de către social-democraţi.

"Am convingerea că România trebuie să aibă o opoziţie de stânga puternică. Însă, într-o opoziţie de stânga veritabilă nu îşi mai pot găsi locul Oprişani, Ştefăneşti şi Bădălăi! Rezumând, doamna Dăncilă, vă rog să vă daţi demisia! Doamnelor şi domnilor miniştri, vă rog să vă daţi demisiile! Astăzi, românii spun că PSD trebuie să fie în opoziţie", a scris Cosmin Necula.

11:28 Marian Oprişan: "Mandatul PSD primit în 2016 ține patru ani, indiferent de alegerile europarlamentare sau prezidențiale. Ca să ne înțelegem foarte clar, nu am pierdut eu alagerile la Focșani și nici în județul Vrancea, le-a pierdut PSD-ului lui Dragnea. Alegerile în România au fost pierdute pe acțiunile lui Liviu Dragnea".

11:20 Victor Negrescu: "Eu cred că trebuie să pornim o reconstrucţie a Partidului Social-Democrat, o reconstrucţie în ceea ce înseamnă inclusiv identitatea noastră. Trebuie să revenim la valorile şi principiile social-democrate, să ne reconectăm cu partenerii noştri europeni, să ieşim, poate, din izolarea în care am fost în ultima perioadă".

11:15 Robert Negoiţă: "S-a greşit grav. ... PSD ar trebui să facă un pas în spate și să cedeze guvernarea, pentru că nu poți guverna cu 23%".

11:10 Dumitru Buzatu: "Ar trebui să mergem către alegeri anticipate în cel mai rapid mod posibil. Cei care contestă guvernarea PSD nu vor să-și asume calitatea de guvernanți". Ulterior, premierul Viorica Dăncilă a spus că așa ceva este imposibil.

Întrebat dacă la reuniunea de luni noaptea de la hotelul său, a fost propus Marian Oprişan la şefia partidului, el a negat.

11:00 Codrin Ştefănescu: Liderul nostru e în puşcărie.

10:57 Întrebată înainte de şedinţa Biroului Permanent Naţional dacă este posibil să fie organizate alegeri anticipate, Viorica Dăncilă a spus: "Nu, nu este o variantă".

Duminică seară, Liviu Dragnea spunea că speră că va participa la ședința CEx în care se va stabili candidatul la alegerile prezidențiale.

"În legătură cu anunțul privind candidatul la prezidențiale. N-am spus niciodată că o să candidez la funcția de președinte. Mi-au cerut-o mulți oameni, cu miile, zeci de mii și mulți colegi, dar ceea ce vreau să spun cu totul întâmplător, la mine termenele (la instanță - n.r.) sunt programate înainte de evenimente politice. PSD foarte curând trebuie să își desemneze un potențial candidat. Am înțeles că ALDE îl susține pe Tăriceanu și trebuie să se facă analiza care dintre cei doi potențiali candidați de la PSD și ALDE au cele mai mari șanse să scape România de acest om care este la Cotroceni. Din partea PSD nu hotărăsc eu, sper să particip la ședința CEx unde se decide. Cred că analiza trebuie făcută între Gabriela Firea și Călin Popescu Tăriceanu. Nu știu dacă Gabi mai vrea după situația prin care a trecut", a declarat Liviu Dragnea.

Întrebat de greșelile sale, Dragnea a spus că nu trebuia să accepte să fie liderul partidului în 2015.

Este prima ședință a conducerii PSD din 2015 la care Liviu Dragnea, care conducea cu mână de fier aceste reuniuni, nu participă, el fiind încarcerat la penitenciarul Rahova.