Premierul Viorica Dăncilă și șeful PSD, Liviu Dragnea, susțin că OUG pe justiție a fost adoptată respectând principiul transparenței.

"În România, tot ceea ce faci trebuie să fie legat de o anumită persoană. Eu cred că trebuie să schimbăm modul de gândire și atunci cnd modificăm o lege, dăm o OUG, acea OUG nu se referă numai la o persoană. Toate aceste lucruri le dai pentru întreaga Românie și pentru toți românii", a spus Dăncilă, întrebată dacă OUG pe justiție creează un statut special pentru anumite persoane.

Întrebată de ce nu a fost respectat principiul transparenței, care prevede, printre altele, o dezbatere publică, Viorica Dăncilă a spus: "Ce principiu al transparenței?".

Ea a explicat că ministrul a avut consultări cu CSM, ceea ce reprezintă transparența.

"Eu am înțeles că domnul ministru a avut consultări în CSM, deci eu am înțeles că el a avut consultări pe aceste Ordonanțe, dar nu văd de ce atâtea semne de întrebare pe două Ordonanțe. Eu cred că discutăm foarte mult numai despre justiție, iar în ultima perioadă am văzut că acesta a devenit subiectul principal și este și dorința unora de a discuta numai despre justiție, tocmai pentru a trece în derizoriu alte lucruri pe care le așteaptă românii și România", a continuat Dăncilă.

La rândul său, șeful PSD a spus că OUG respectă principiul transparenței.

”Eu cred că OUG a respectat principiul transparenței. OUG de asta este OUG, ca să se dea repede. Eu cred că este în regulă OUG, am citit-o și cred că este în regulă. Era necesară și trebuia dată", a declarat și Liviu Dragnea.