Ministrul de Interne, Lucian Bode, a venit luni în fața deputaților pentru a da explicații cu privire la verdictul de plagiat în cazul său. Anterior, acesta și-a plâns de milă în fața presei și a acuzat că este ținta unui "atac politic".

Înainte de a se opri să discute cu presa, Lucian Bode a ieșit umăr la umăr cu Marcel Ciolacu din biroul acestuia de la Camera Deputaților.

El a spus că a venit "regulamentar și democratic" în fața colegilor din Parlament să explice "atât cât pot semnatarii moțiunii să înțeleagă" care sunt rațiunile care stau în spatele "atacului politic, concentrat de câteva luni" împotriva sa.

"Astăzi, cu toate că ar fi trebuit să fiu prezent la o activitate comună România - Republica Moldova în vama Albița (...), am anulat-o și sunt aici. Eu o să le transmit semnatarilor moțiunii punctul meu de vedere pe fiecare argument pe care ei l-au găsit acolo", a spus Bode.

Același Bode "a constatat" că moțiunea simplă nu are nicio legătură cu Regulamentul Camerei Deputaților, pentru că nu vizează "chestiuni de politică internă".

"MAI este menționat în text o singură dată, în timp ce numele unui jurnalist (Emilia Șercan - n.r.) și al USR sunt menționate de 12 ori", a spus Bode.

El a mai spus presei, înainte ca jurnaliștii să-l întrebe ceva, că răspunde doar la întrebări despre activitatea MAI și, recent, ajutorul pe care țara noastră îl oferă Turciei în urma cutremurelor devastatoare de luni.

De pe 11 ianuarie, atunci când teza de doctorat a ministrului Lucian Bode a fost declarată "profund viciată” de către Comisia de Etică a Universității Babeș-Bolyai, acesta a evitat să dea ochii cu jurnaliștii. Mai mult, a refuzat și refuză în continuare să facă un pas în spate.

Totodată, imediat după decizia Comisiei de Etică a UBB, Bode a cerut retragerea cărții bazate pe teza sa de doctorat. (Detalii)

În plenul Camerei Deputaților, citind de pe foi, ministrul a vorbit despre "analfabeți funcțional" și care îi vor răul.

Redăm mai jos cele mai importante declarații făcute de Bode în apărarea sa:

- Ați compus 3 pagini în care ați reușit să menționați MAI o singură dată, și atunci greșit, dar pe Emilia Șercan și USR de 12 ori. Foarte interesant, o premieră pentru tribuna Parlamentului.

- Asistăm la abuzarea unui mecanism constituțional în scop electoral, astfel să se mai audă de cele două formațiuni de dezertori (USR și Forța Dreptei - n.r.). Până la dezertarea USR de la guvernare, nu a interesat pe nimeni teza mea de doctorat și cheltuiau bani să-și laude cei câțiva primari. Acum aduc injurii, instigă la ură și fa acuzații fără temei.

- Țin să remarc oamenii de calitate din USR cu care am lucrat în campania din 2020 și cu care am fost la guvernare în 2021. Asta se întâmplă când vă lăsați conduși de un pui de securist, înconjurat de o gașcă de bezmetici. Pentru că așa arată conducerea USR astăzi, iar strategia lor până acum a avut un singur efect: au dus în jos USR, la 6-8%.

- Cei care mă cunosc îndeaproape știu că am făcut școala la timp și cu rezultate. În urmă cu 30 de ani am absolvit unul dintre cele mai bune licee din Sălaj cu profil tehnic (electrotehnică), iar în urmă cu 25 de ani am obținut licența de inginer, ca șef de promoție la Facultatea de Electrotehnică și Informatică din cadrul Universității din Oradea.

- După absolvirea facultății, mi-am desfășurat activitatea timp de 10 ani doar în domeniul energetic, atât în mediul privat, cât și la stat. Ulterior, în primele două mandate de parlamentar, am activat doar în Comisia de industrii și servicii din Camera Deputaților care, printre altele, reglementează activitățile sistemului energetic național.



- Astăzi, însă, niște analfabeți funcțional încearcă să mă denigreze, mă răstignesc în piața publică cu privire la parcursul meu academic și profesional. Unii care nu știu să întocmească un CV, care au absolvit o facultate în 2 ani sau care se bâlbâie când au de dat explicații despre cum și-au dobândit diplomele de studii.

- În 2018, respectând absolut toate reglementările și standardele în vigoare atunci – și aici mă refer la rapoartele de similitudini și anti-plagiat ale UBB, la rapoartele membrilor Comisiei de susținere - în urma susținerii publice, teza mea a primit calificativul „foarte bine” și distincția „magna cum laude” din partea unei comisii de doctorat din care au făcut parte personalități recunoscute în spațiul academic, proveniți din trei universități de prestigiu din România–Universitatea Bucuresti, UBB Cluj și Universitatea de Vest din Timișoara - și care au coordonat sute de doctoranzi în cariera lor.

- Ulterior, în anul 2019, timp de 10 luni, CNATDCU a analizat în amănunt teza și a decis să o valideze, propunând acordarea titlului de doctor și a calificativului/aprecierii „magna cum laude”.



- E același CNATDCU pe care voi, cei de la USR, l-ați invocat ca autoritate supremă și i-ati cerut „să se pronunțe” ori de câte ori ați vrut să aruncați o anatemă din rațiuni politice asupra cuiva. Ați arătat tuturor, în schimb, cum se face adevăratul kompromat.

- Am un respect real pentru UBB, pentru ceea ce reprezintă în spațiul academic național și pentru că este o universitate etalon la nivel internațional. Este instituția cu care Academia de Poliție a încheiat anul trecut un protocol destinat dezvoltării instituționale, UBB fiind un garant din punct de vedere academic.

- Că tot vorbim de campanii, USR a cheltuit degeaba milioane de lei din bani publici pentru a-mi cere demisia sau pentru a ventila minciuni și jigniri de cea mai joasă speță. Vă întreb, iarași, la ce v-a folosit? V-ați făcut de râs și ați dus USR la 6-8%.

- Vă plângeți de activitatea CNA, care a sancționat lipsa de imparțialitate și vocabularul folosit de unii "jurnaliști” care 3 luni de zile, zi de zi, n-au avut alt subiect decât pe mine. Vorbim de o altă instituție pe care o lăudați oricând vă convine, dar o atacați furibund când vă sancționează propriii sateliți pentru derapaje, cu un vot de 7 la 1 (inclusiv membrul propus de USR a votat pentru sancționarea cu somație a postului). Asta știați? Vă întreb din nou: nu cumva asta e adevăratul kompromat pe care îl tot trâmbițați?

- Este nefirească și curioasă intensa promovare făcută de către USR imaginii unui jurnalist în această moțiune. Este cu atât mai interesant că jurnalistul în cauză nu se delimitează de acest demers disperat al USR de a ascunde dimensiunea propriului dezastru. Este legitimă întrebarea: jurnalistul face politica USR sau USR se agață murdar de numele unui om? Probabil că ne vom lămuri cu toții, destul de curând, care sunt adevăratele motive. Oricare ar fi răspunsul, evidența este clară: Ne aflăm în Parlamentul României și dezbatem o moțiune adresată unui ministru, în care numele instituției pe care o conduce apare o singură dată, iar al jurnalistului de 7 ori.

+++

Reamintim că luni, de la ora 16:00, Lucian Bode răspunde în plen la acuzațiile care i se aduc de către deputații USR și Forța Dreptei în moțiunea simplă împotriva sa. Moțiunea se dezbate luni, iar votul se va acorda miercuri.

O eventuală demitere a ministrului în Parlament prin moțiune simplă nu duce imediat la pierderea fotoliului. Moțiunea simplă este un instrument prin care Parlamentul transmite Guvernului că îi retrage susținerea unui ministru, însă o decizie finală de remaniere este luată tot de premier.