Președintele PNL, Ludovic Orban, a afirmat marți, la Ploiești, că cine îl umilește pe președintele PNL umilește partidul în ansamblul său și implicit pe fiecare dintre membrii acestuia.

"Pentru mine, a fi președintele Partidului Național Liberal înseamnă o răspundere uriașă, o povară imensă și o misiune pe care am înțeles să o îndeplinesc așa cum am putut mai bine. Vreau să le transmit unora mai puțin obișnuiți cu PNL: cine umilește președintele Partidului Național Liberal umilește Partidul Național Liberal în ansamblul său și, la urmă, îl umilește pe fiecare dintre membrii Partidului Național Liberal, provocând un grav deserviciu nouă, fiecăruia dintre noi", a spus Orban în discursul susținut la conferința de alegeri a PNL Prahova, citat de Agerpres.

Ulterior, liderul liberalilor a menționat, într-o declarație de presă, că decizia de susținere a unui candidat pentru funcția de președinte al partidului nu poate fi luată de o singură persoană, fie ea și președinte de organizație.

"Sigur că decizia de susținere a unui candidat nu poate fi luată numai de un singur om, chiar dacă este președintele filialei. La Congres, în funcție de forța filialei, vor veni între 60 și 150 de delegați din fiecare filială județeană. Până la urmă, delegații la congres, cei 5.000 de membri ai PNL, elita practic a PNL, consultând baza partidului, cei 5.000 de delegați vor hotărî președintele partidului. Sigur că nu arată frumos și regret profund că apar astfel de suciri și de modificări unilaterale ale unor poziții care au fost luate instituțional de conducerile filialelor", a declarat Orban.

El a subliniat că oamenii judecă un partid aflat la guvernare după lucrurile făcute concret, arătând că PNL trebuie să sprijine primarii, astfel încât ei să poată duce la bun sfârșit proiectele.

"Sunt mâhnit, sincer vă spun, sunt mâhnit că în discursul public al unor colegi nimeni nu vorbește despre guvernarea PNL în vreme de pandemie și nimeni nu spune un lucru, că izvorul relansării economice care duce la cea mai mare creștere economică de la nivelul Uniunii Europene al României se datorează acelei guvernări în care noi am luat măsuri peste măsuri de susținere a cetățenilor, a mediului de afaceri, a profesiilor liberale, a tuturor celor afectați de pandemie. Am injectat capital, am lăsat capital în companii, am susținut companiile prin seturi de măsuri la care nu s-a gândit nimeni în alte țări din Uniunea Europeană. Creșterea economică a început în trimestrul patru, din decembrie (...) și va continua această creștere economică", a mai spus Orban.