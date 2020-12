Premierul Ludovic Orban a demisionat luni seara din fruntea Guvernului, după ce a avut o întâlnire cu președintele Klaus Iohannis pe tema rezultatelor obținute de PNL la alegerile parlamentare.

UPDATE

"Am luat decizia ca astăzi să îmi depun mandatul de prim-ministru. Decizia are un obiectiv foarte clar: odată exprimată voința cetățenilor, trebuie demarate negocierile pentru formarea unui nou Guvern. Am încercat să îmi fac datoria și pleac cu conștiința datoriei împlinită. Tot ce a fost omenește posibil am făcut. Am încercat să găsim răspunsurile potrivie la toate provorările cu care s-a confruntat România. Pe 6 decembrie, românii au decis componența viitorului Parlament", a spus Ludovic Orban.

"Demisia mea arată că nu ma cramponez de nicio funcție, nu pun condiții. Pentru mine interesul României este deasupra interesului PNL și a intereselor mele personale", a mai anunțat acesta.

Ludovic Orban a mai anunțat că Guvernul va fi condus după demisia sa de un membru al Executivului desemnat de președinte.

El speră ca în negocierile viitoare PNL să aibă capacitatea de a da premierul României și de a forma "coloană vertebrală a Guvernului".

+++

Președintele Klaus Iohannis a avut întâlnire luni cu Ludovic Orban, la Palatul Cotroceni, iar șeful statului i-ar fi cerut lui acestuia să facă un pas în spate, potrivit unor surse politice.

Șefia interimară a Guvernului după demisia lui Ludovic Orban ar urma să fie asigurată de actualul vicepremier, Raluca Turcan.

Potrivit Constituției, președintele desemnează un candidat pentru funcția de prim-ministru, în urma consultării partidului care are majoritatea absolută în Parlament ori, dacă nu există o asemenea majoritate, a partidelor reprezentate în Parlament.