Președintele PNL, Ludovic Orban, susține că Guvernul condus de Florin Cîțu trebuie să "reflecteze" asupra deciziei de a închide magazinele la ora 18:00 în localitățile cu incidență mare de infectare.

"Trebuia să existe o argumentație făcută pe baza unei fundamentări. De exemplu, am luat decizia de a închide evenimentele, a fost pe baza analizelor pe care le-am avut din anchetele epidemiologice, care stabileau ca primă cauză pentru răspândirea virusului aceste evenimente și am luat decizia să suspendăm o perioadă aceste evenimente. Și asta în privința oricărei măsuri de protecție sanitară care presupune o restricție trebuie să existe o fundamentare. Știu cine a propus măsura, nu am văzut fundamentarea, evident că până la urmă Guvernul va decide, dar trebuie să reflecteze asupra acestei măsuri", a spus, vineri, Ludovic Orban.