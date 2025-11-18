Președintele Nicușor Dan și consilierul prezidențial Ludovic Orban au decis de comun acord încheierea colaborării, a transmis, marți, Administrația Prezidențială.

"Decizia a fost luată în termeni amiabili. Președintele își exprimă aprecierea pentru activitatea domnului Orban și îi urează success în proiectele viitoare", se arată în informare.

Ludovic Orban a fost doar o lună și jumătate consilier prezidențial -la Departamentul Politică Internă.

Surse politice spun că, de fapt, plecarea lui Orban vine după ce pe 15 noiembrie a acuzat USR că folosește imaginea lui Nicușor Dan în campania electorală pentru Primăria Capitalei.

"A fost întrebat la conferința de presă din această săptămână și a explicat punctul de vedere. A fost prezent la evenimentul de lansare (a lui Cătălin Drulă - n.r.). Asta nu înseamnă că e implicat în campanie. Sigur că cei de la USR îi folosesc imaginea președintelui, până la urmă o să ajungă să-i enerveze pe simpatizanții lui Nicușor Dan prin faptul că abuzează efectiv de imaginea lui Nicușor Dan”, a afirmat Ludovic Orban.

