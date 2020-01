Premierul Ludovic Orban și președintele Klaus Iohannis au decis vineri, într-o întâlnire, organizarea de alegeri anticipate, aceste fiind "cea mai bună soluție pentru România".

UPDATE După întâlnirea dintre premierul Ludovic Orban și Klaus Iohannis, care a durat mai bine de o oră, Orban a anunțat că au decis organizarea alegerilor anticipate.

"Președintele României și cu mine am hotărât că cel mai bine pentru România este să organizăm alegeri anticipate. Românii au arătat clar la referendum, la alegerile pentru PE, la alegerile prezidențiale că nu mai vor PSD la putere. La ora actuală, Parlamentul este domninat de PSD și acționează ca o frână în calea demersurilor președintelui și ale Guvernului și este absolut necesar ca puterea să revină la popor", a declarat Ludovic Orban.

Premierul nu a vrut să spună termenul limită pentru demararea procedurilor de alegeri anticipate, fiind necesare în momentul de față și alte analize.

El a mai precizat că "armfi util" ca alegerile anticipate pentru Parlamentul României să aibă loc simultan cu alegerile locale.

"PNL susține alegerea primarilor în două tururi. Am depus un proiect de lege, care e în dezbaterea Camerei Deputaților, am căutat să ajungem la vot final, există un număr de 173-174 de deputați care ar putea să voteze în favoarea acestui proiect de lege. PSD a recurs la un tertip procedural jenant în Parlament, adică a scos de la naftalină Comisia de cod electoral - formată prin hotărârea camerelor reunite, i-a prelungit cu trei luni activitatea și a trimis proiectul de lege ... la un punct de vedere în Comisia de cod electoral, în încercarea de a prelungi termenul de intrare în dezbatere a plenului Camerei Deputaților. Vom încerca să aducem proiectul în plenul Camerei Deputaților, să încercăm o mobilizare, astfel încât să putem să trecem proiectul de lege”, a declarat la Realitatea PLUS premierul Ludovic Orban.

În cazul în care această variantă nu va funcționa, mai sunt alte două: angajarea răspunderii și varianta OUG, a adăugat premierul.

El a mai spus că acesta e un obiectiv politic al PNL. În plus, peste 85% dintre români își doresc alegerea primarilor în două tururi, pentru a le conferi o ”legitimitate solidă”.

Discuții la Cotroceni privind anticipatele

Președintele Klaus Iohannis îl primește vineri, la Palatul Cotroceni, pe premierul Ludovic Orban, începând cu ora 11:00. Una dintre temele de discuție se referă la alegerile anticipate.

Klaus Iohannis a declarat, în conferința de joi seara, că va discuta vineri cu Ludovic Orban despre modul în care se pot declanșa alegerile anticipate. Președintele a precizat că ia în calcul inclusiv demisia premierului, refuzând să spună dacă ulterior l-ar desemna tot pe Ludovic Orban pentru a conduce Guvernul.