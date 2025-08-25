De câteva luni, Coaliția PSD-PNL-USR se ceartă și amână o decizie privind organizarea de alegeri în București, după ce fostul primar Nicușor Dan a preluat funcția de președinte.

Președintele interimar al PSD, Sorin Grindeanu, a spus luni că alegerile din București sunt "despre oameni, nu despre un om, care va fi viitorul primar".

De asemenea, el a declarat că e vorba de decizii politice, iar PSD a decis politic să fie parte din Coaliție, la fel ca celelalte partide.

"Politic noi am spus sau am enunțat câteva condiții. Ori să avem un candidat comun, ori fiecare partid membru să aibă un candidat propriu. Altfel ne trezim într-o Coaliție, izolați față de ceilalți, ceea ce ne duce într-o situație care ne-ar putea face să ne punem întrebări <<Ce mai căutăm în această Coaliție?>> Despre asta este vorba, nimic altceva. Dacă se întâmplă lucrurile pe aceste coordonate, n-avem nicio problemă să organizăm alegeri", a explicat Grindeanu.

Săptămâna aceasta este ultima în care se mai poate emite HG privind organizarea alegerilor la finele lunii noiembrie și PSD speră ca marți, dacă PNL și USR continuă să susțină organizarea de alegerilor, să fie de acord cu condițiile social-democraților. Ele vor fi anexate la protocolul prin care s-a constituit Coaliția.

Premierul Ilie Bolojan a spus zilele trecute că există o legislație privind organizarea de alegeri și, întrebat ce va face dacă acesta o va emite fără acordul PSD, Grindeanu a replicat: "Înseamnă că există o dorință politică mai mare de a avea un om la Primăria generală decât această alianță politică. Noi am dat un vot masiv de intrare la guvernare (...). De bună credință am intrat în Coaliție, nu să fim tratați ca ruda săracă, să fim puși la colți și să facem alianțe numai când vrem noi".

Întrebat dacă calculul politic al PSD este mai important decât legea și ca bucureșteni să aibă un nou primar, Sorin Grindeanu a transmis că și propunerile lui sunt tot în tonul legii.

+++

USR dorește ca alegerile să aibă loc în toamna aceasta, iar PNL pare să fie de acord cu un scrutin în acest an, dar doar dacă există consens în Coaliție. PSD, pe de altă parte, preferă un scenariu în care scrutinul să fie în primăvară, argumentând că deciziile unilaterale afectează echilibrul în coaliție.

Disputa majoră este dacă va susține Coaliția un candidat comun (PSD + PNL + USR) sau dacă fiecare partid își va avea propriul candidat. USR și PNL ar prefera un candidat comun, dar PSD avertizează că o alianță exclusiv PNL–USR (fără PSD) ar putea să ducă la retragerea social-democraților din Coaliție.

Conform Codului administrativ, alegerile parțiale trebuie organizate într-un termen de 90 de zile de la vacantarea funcției. Decizia o ia Guvernului, prin Hotărâre.

