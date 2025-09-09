Fostul ministru de Finanțe, Marcel Boloș, afirmă că l-a anunțat de ”cel puțin șase ori” pe premierul Marcel Ciolacu că ”deficitul bugetar se duce în cap”.

Fostul ministru de Finanțe Marcel Boloș a afirmat, la Antena 1, citat de News.ro, că ”se vedea de la o poștă că în companiile de stat era debandadă”.

”Când i-am spus domnului…«domnule prim ministru, deficitul bugetar se duce în cap», mi-a spus că îl doare în organul genital de deficitul bugetar”, a declarat Marcel Boloș.

Acesta precizează că a ”informat de cel puțin șase ori”, prima dată pe data de 18 august 2024.



”Și după aceea informări au fost lunare", a mai declarat Marcel Boloș, fost ministru de Finanțe.

El afirmă că regretă că nu a dedmisionat, deși a înercat: ”Regretul este cel legat de demisie. Am încercat de trei ori, am avut demisia scrisă de trei ori. Poate acum lumea crede că se puteau face minuni". Fostul premier Marcel Ciolacu afirmă că nu obișnuiește să vorbească urât: ”Eu nu... nici cu colegii foarte apropiați, nici cu prietenii eu nu vorbesc urât. Am multe defecte, acest defect nu-l am”.

Un alt fost ministru de Finanțe, Adrian Câciu, susține că ”nu a existat în istoria României o perioadă atât de complicată ca cea dintre 2020 până în 2024”.

”Am luat o decizie: ne strângem ca broasca țestoasă, ne băgăm în carapace și ieșim și mai săraci din toată treaba asta sau compensăm din erodarea puterii de cumpărare și investim?", a declarat Adrian Câciu, fost ministru de Finanțe.

"Deciziile sunt grele. Dar sunt luate. Ai fost acolo, ți-ai asumat, mergi mai departe", a mai afirmat Câciu.

Deficitul României a crescut începând cu anul 2016, dar din 2019 a trecut de 4%, în condițiile în care ținta este de 3%.

În 2024 deficitul a ajuns la 9, 3%, Guvernul impunâns o serie de măsuri pentru reducerea acestuia.

