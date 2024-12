Premierul Marcel Ciolacu a anunțat miercuri dimineață, la debutul ședinței de Guvern, că la finalul acesteia va prezenta bilanțul guvernării, în condițiile negocierii unei noi Coaliții și a schimbării matematicii parlamentare.

UPDATE

Premierul Marcel Ciolacu a ieșit la finalul ședinței de Guvern de miercuri pentru a se lăuda cu măsurile luate de Executivul său. După circa 10 minute de citit de pe foi, a plecat de la pupitru fără să răspundă vreo întrebare a presei.

Ciolacu a declarat că decis să facă un scurt bilanț al acestei guvernări pentru că "astăzi am avut ultima ședință de Guvern cu puteri depline, urmând ca, odată cu instalarea noului Parlament, acest Guvern să devină unul interimar".

Guvernul a stopat triplarea facturilor la energie pentru populație și companii, prin plafonarea prețului la energie și gaze.

Datele INS arată că, pe primele 11 luni ale acestui an, față de perioada similară a anului trecut, cifra de afaceri din industrie a crescut cu 5,3%. Comenzile noi din industria prelucrătoare, unde avem de asemenea o schemă de sprijin dedicată, au crescut în aceeași perioadă cu 2,3%.

Am splitat acest obiectiv și am intrat în această primăvară în Schengen aerian și naval. Am beneficiat atât de susținerea SUA pentru acest demers, dar și de relația foarte apropiată cu cancelarul german Olaf Scholz și cu premierul spaniol, Pedro Sanchez. Astfel, în acest final de an, printr-un dialog susținut cu premierul maghiar Viktor Orban, precum și cu Karl Nehammer, cancelarul Austriei, am reușit să atingem acest mare obiectiv național.

"Vă spun că sunt mândru că am putut contribui, într-o mică măsură, la ceea ce este România acum: la o putere economică regională, cu un PIB ce depășește anul acesta 355 de miliarde de euro. Raportat la PIB per cap de locuitor, la paritatea puterii de cumpărare, România a egalat Polonia și este peste Ungaria, Slovacia, Croația, Grecia, Letonia și Bulgaria. Suntem acum la 80% din media UE. Toate aceste date oficiale și confirmate de organisme internaționale ne arată că acest Guvern și-a făcut treaba", a spus Ciolacu.

Principalele declarații:

Mi-am respectat promisiunea: Împreună cu BNR, am redus inflația la jumătate, de la 10,3% în iunie 2023 la 5,1% în prezent.

Am promis că depășim 1.000 de euro la câștigul salarial mediu net. În prezent, am ajuns la 1.059 euro, plus 15% față de câștigul mediu net în iunie 2023. Dând la o parte inflația din această perioada, de 7%, avem o creștere a puterii de cumpărare a câștigului salarial de 8% - cea mai mare din ultimii 5 ani.



Am promis că depășim 500 de euro la pensia medie. În prezent, a ajuns la 562 euro. În 2024, ca urmare a creșterii pensiilor cu 13,8% și a recalculării, am avut o creștere a puterii de cumpărare a pensionarilor cu pensii medii de 33-35%. Și în acest caz, este cea mai mare creștere a pensiilor din ultimii 15 ani.

În această guvernare, efectivul salariaților a ajuns la un record de 5.171.000. Ultimele date oficiale arată că, în iulie 2024, pentru prima dată în România, peste 1,5 milioane de contracte de muncă au un venit net de peste 1.000 euro, cu 500 de mii mai multe față de iunie 2023.

Investițiile publice au depășit 100 miliarde lei în 2023 și ajung la 120 miliarde lei în 2024. Față de cele 73 miliarde lei din 2022, înseamnă plus 47 miliarde lei, adică +65%. Mai mult, în premieră, am reușit absorbția integrală a banilor europeni (pe cadrul financiar 2014-2020) – mai precis 99,2% grad de absorbție.

Acest Guvern a avut cel mai bun ritm din istorie la construcția drumurilor de mare viteză. De la preluarea guvernării am finalizat aproape 235 de kilometri. Am inaugurat primele loturi din Autostrada Moldovei, am terminat drumul de mare viteză Craiova-Pitești, am dat în lucru mai multe loturi din autostrada de centură a Capitalei, plus o secțiune din lotul 4 al autostrăzii Pitești-Sibiu și două loturi din Autostrada Transilvania. Am ajuns la un buget pe infrastructură de aproximativ 6 miliarde de euro anual, fonduri europene și cofinanțarea din partea bugetului de stat.



"Este ultima ședință de Guvern. Aș vrea să mulțumesc tuturor membrilor Guvernului pentru munca depusă. Nu a fost un mandat ușor, am avut de trecut prin multe situații grele și cred că nici viitorul mandat al Executivului nu va fi unul simplu. Va fi tot despre securitate și economie. Voi coborî, la finalul ședinței, la briefingul de presă, pentru a face un scurt bilanț al acestei guvernări și al activității miniștrilor", a spus Ciolacu.

Ciolacu a mai precizat că România "trece prin turbulențe cauzate de instabilitatea politică și anularea alegerilor prezidențiale".

"Numai împreună vom opri aceste incertitudini, prin crearea unei majorități pro-UE și a unui Guvern care să deruleze reformele și investițiile din PNRR și planul bugetar structural, angajate la nivel european. Acest lucru trebuie să se întâmple până la sfârșitul acestui an", a mai transmis șeful Guvernului.

Premierul a mai transmis și că "am trecut împreună prin criza economică, sanitară, energetică și prin cea declanșată de războiul de la granițe".

"Sunt convins că vom trece solidar și peste această perioadă. România are mecanisme de stabilizare automată și avem capacitatea de a mobiliza toate resursele la dispoziție pentru a reveni pe un drum stabil", a conchis Marcel Ciolacu.