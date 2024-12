Consiliul Politic Național al PSD a votat luni seară ca Marcel Ciolacu să rămână președintele formațiunii, deși acum o săptămână, după ce a ratat intrarea în turul 2 de prezidențiale, a anunțat că și-a depus demisia.

Surse politice susțin că votul de încredere pentru ca Marcel Ciolacu să nu mai demisionează este pentru că PSD a câștigat, deși la limită, alegerile parlamentare, iar acum este nevoie ca partidul să se concentreze pe formarea unei Coaliții de guvernare pro-UE și pro-NATO.

Asta în contextul amenințării suveraniștilor, care vor aduna, potrivit datelor provizorii de la BEC, peste 30% în viitoarea legislatură.

Faptul că Marcel Ciolacu ar putea rămâne președintele PSD, a spus tot luni, la RFI, eurodeputatul Victor Negrescu.

”Eu mă aștept ca astăzi, la reuniunea pe care o vom avea, să existe un vot de sprijin pentru Marcel Ciolacu, pentru a rămâne în fruntea partidului, mă aștept chiar poate la o unanimitate în acest sens, pentru ca Marcel Ciolacu să înceapă discuțiile, negocierile cu celelalte formațiuni politice, în vederea formării unei majorități în Parlament, poate chiar a unei coaliții de guvernare. În sensul acesta, cred că există un larg sprijin pentru domnia sa și nu mă aștept la nici o schimbare din această perspectivă”, a spus Negrescu.

Eurodeputatul afirmă că rămânerea lui Marcel Ciolacu în fruntea partidului este un lucru predictibil.

”Eu cred că Marcel Ciolacu va rămâne cu siguranță în fruntea PSD și cred că această solicitare deja a început să vină din partea organizațiilor județene și liderilor noștri locali, așa că este un lucru aș putea spune predictibil. Totodată, într-un context dificil, poate fi oportună această decizie, în contextul în care este nevoie de oameni cu experiență, cu expertiză. Este în continuare premier în funcție și cred că în perspectiva alegerilor prezidențiale, este oportun pentru noi să purtăm aceste negocieri, pornind de la această poziționare a noastră și de la cei care au expertiză și experiență politică”, a continuat acesta.

Ce spunea Ciolacu acum exact o săptămână

La sediul central al partidului, el a spus că și-a înaintat demisia din funcția de președinte al PSD, după ce a ratat intrarea în turul doi al alegerilor prezidențiale, dar că nu pleacă și din funcția de premier.



"Am aprobat un calendar de desfășurare mai ales acum, pentru alegerile generale și s-a hotărât, în unanimitate, o să vă comunice domnul vicepreședinte al partidului, vicepreședinte al Parlamentului European, Victor Negrescu, împreună cu colegii mei. O să mă găsiți la Guvern, pe autostrăzi sau în fabrici pentru ceea ce mă plătesc românii, pentru funcția de prim-ministru. "PSD nu va face nicio contestașie (a alegerilor - n.r.). (...) Eu aseară i-am dat secretarului general demisia, astăzi, la ora 17.00, am convocat un Consiliu Politic Național și o să venim, după Consiliul Politic, și o să comunicăm decizia pe care o să o luăm. În primul rând, nu vorbim despre o acceptare a demisiei, pentru că demisia este un act unilateral, am încheiat și această discuție", a spus Ciolacu.