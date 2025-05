Eșecul alegerilor prezidențiale pentru Coaliția PSD-PNL-UDMR îl face pe Marcel Ciolacu sî demisioneze de la șefia Guvernului, nu și de la conducerea PSD.

Ciolacu a confirmat decizia de ieșire de la guvernare, precum și cea de a nu susține niciun candidat.

Întrucât e o perioadă scurtă până se va forma o coaliție, miniștrii vor rămâne și vor discuta cu liberalii și cu UDMR ce vor face în continuare.

"Această coaliție nu mai e legitimă", a spus Ciolacu, adăugând că oricum îl va schimba viitorul președinte.

Conducerea PSD a aprobat în unanimitate demisia premierului Marcel Ciolacu și ieșirea de la guvernare, potrivit unor surse politice.

Pentru a nu provoca instabilitate, miniștrii PSD ar urma să rămână interimari, iar conducerea va fi asigurată de actualul ministru al Educației, Daniel David.

Totodată, social-democrații ar fi decis să nu sprijine pe nimeni în turul al II-lea.





Marcel Ciolacu a demisionat în urmă cu puțin timp de la conducerea Guvernului, așa cum reiese din anunțul pe care l-a făcut în fața colegilor săi, adunați la o ședință la sediul central.

PSD îl vrea premier interimar pe actualul ministru al Economiei, Digitalizarii, Antreprenoriatului si Turismului, Bogdan Ivan, spun surse din partid.

Strategia PSD este ca vina să nu pice în totalitate pe Marcel Ciolacu prin demisii și de la Guvern, și de la conducerea partidului, astfel că, dacă se ia o decizie în acest sens, ea va fi în primă fază de plecare doar de la guvernare. Premierul interimar va fi decis de PNL și UDMR, iar PSD va susține orice Guvern la votul din Parlament.

Liderul PSD a ajuns la sediul central și a făcut o declarație de presă prin care a anunțat alte condiții în care își dă demisia, semn că încă speră să nu rămână fără funcții.

"Eu vreau să vă fac o declarație cu ce intru să propun colegilor mei. După ce luăm niște decizii împreună cu colegii, o să vă anunț ce decizii am luat. Această Coaliție, după anularea alegerilor din decembrie și după alegerile parlamentare, s-a constituit o Coaliție de guvernare care are și majoritate în Parlamentul României, cu două obiective. Primul obiectiv de a crea un Guvern, cum prim-ministru din partea PSD, pentru că PSD a fost pe primul loc, colegii m-au propus pe mine. Și al doilea obiectiv de a avea un candidat comun pentru funcția de președinte a României. Unul dintre cele două obiective nu a fost dus la îndeplinire. Acela de a avea un candidat comun care să devină președintele României. Domnul Crin Antonescu, candidatul comun al Coaliției, n-a intrat în turul doi", a spus Ciolacu.

În consecință, potrivit lui, "acordul Coaliției nu a fost îndeplinit, decât parțial".

"Normal că astăzi, după ce am văzut votul românilor și faptul că această Coaliție nu și-a îndeplinit obiectivele, deci neavând nicio credibilitate după votul românilor, am să propun colegilor mei ca PSD să iasă din această Coaliție. Dacă colegii mei vor vota ca să ieșim din Coaliție, normal că eu, prim-ministru al Coaliției, am să-mi depun demisie tot astăzi la președintele interimar al României", a continuat el.





Biroul de presă al PSD a anunțat că o ședință a Consiliului Politic Național al partidului va avea loc luni, de la ora 17.00, în sistem hibrid, cu participare fizică și online, la sediul central al PSD din Șoseaua Kiseleff nr. 10.

După o noapte lungă și o zi tensionată, cu presiuni din partea liderilor PSD și a primarilor, Marcel Ciolacu a cedat și este pregătit să demisioneze de la șefia Guvernului și a partidului, a anunțat el în ședința Coaliției care a avut loc la Guvern.

Demisiile din cele două funcții nu au fost depuse încă, urmează consultarea din partid. Social-democrații se reunesc în ședință luni după-amiază pentru a decide și persoana care ar putea prelua conducerea interimară a PSD.

Alături de el, unele voci cer ca secretarul general Paul Stănescu, prim-vicepreședintele Sorin Grindeanu și președintele Consiliului Național, Mihai Tudose, să deconteze și ei cu funcțiile eșecul lui Crin Antonescu în alegerile de pe 4 mai.

Președintele interimar Ilie Bolojan le-a transmis luni liberalilor să nu iasă de la guvernare în perioada următoare, așa cum au cerut unii dintre membrii conducerii PNL, au declarat pentru G4Media surse politice.

El a invocat nevoia de stabilitate în cele două săptămâni până la turul secund al alegerilor prezidențiale.



În martie, Paul Stănescu spunea: "Noi nu avem voie să nu câștigăm alegerile în această țară cu Crin Antonescu în momentul în care avem mai mult de 98% din administrația publică locală. Nu avem scuze. Eu o spun direct. Înseamnă că toți, de la Marcel Ciolacu, Paul Stănescu și toți ceilalți, până la ultimul nostru membru suntem nimeni dacă pierdem alegerile. Putem să ne ducem acasă și merităm să ne ducem acasă".