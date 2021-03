Președintele PSD, Marcel Ciolacu, a declarat, într-un interviu acordat G4Media.ro, că în această sesiune parlamentară social-democrații vor depune o moțiune de cenzură împotriva Guvernului Cîțu.

"După cum știm, constituțional, opoziția are dreptul de a depune o moțiune de cenzură pe fiecare sesiune, și categoric vom depune o moțiune de cenzură în această sesiune, este evident faptul că avem suficiente argumente", a spus Ciolacu.

Întrebat dacă tema gestionării pandemiei ar putea fi tema moțiunii de cenzură, Marcel Ciolacu a răspuns: "Este una dintre temele principale. Vorbim de reformele promise de actuala guvernare. Eu nu am știință de nicio reformă. S-a vorbit de "fără penali în funcții publice”, văd că sunt pe la Iași, pe la Piatra Neamț, mai ales din arcul guvernamental. Am vorbit să nu mai existe traseism, văd că, cu toate că are și probleme primarul Iașiului e unul dintre traseiștii plecați de la PSD la PNL".