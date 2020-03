Președintele interimar al PSD, Marcel Ciolacu, a declarat vineri, într-un interviu pentru DCNews, că o alianță PSD-ALDE-Pro România ar fi "un lucru benefic pentru stânga românească".

„Eu doresc o reîntregire a stângii. Am declarat acest lucru, am făcut anumiți pași, am dat o decizie în interiorul partidului. Pentru prima oară, fiecare organizație județeană decide ce alianțe face. Sunt multe care dintre organizațiile județene care doresc alianță cu Pro România. Am luat act și de anumite declarații ale lui Ponta. În schimb, nu vă ascund că ieri am avut o discuție cu domnul Ponta. Încercăm să depășim anumite momente. Mâna întinsă din partea PSD este una reală. Decizia îi aparține în acest moment domnului Victor Ponta. (...) Noi suntem deschiși pentru o astfel de alianță", a declarat Victor Ponta.

El a mai precizat că "nu excludem nici o alianță și cu ALDE”.

"Cred că o regrupare a celor trei forțe este un lucru benefic pentru stânga românească", a mai adăugat el.