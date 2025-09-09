Partidele s-au folosit mult mai mult de finanțări private decât de subvenții, cum au făcut în anii trecuți. Scopul este de a obține rambursări din bani publici în timp ce folosesc și banii din subvenții.

Efectul este încărcarea bugetului de stat și folosirea subvențiilor în mod netransparent pentru campanii. Deși Expert Forum a identificat relativ puține cazuri de finanțatori care nu ar putea justifica o donație sau împrumuturi conform declarației de avere, aceștia există.

"Desigur, nu deținem detalii financiare detaliate, însă simple corelații ne ridică semne de întrebare cu privire la modul în care unele persoane donează aproape toții bani pe care îi câștigă unui partid sau chiar mai mult decât ar putea justifica. Aceste calcule matematice ar trebui să reprezinte un semnal de alarmă și pentru autorități", a transmis Expert Forum.

Ce spune EFOR:

Am identificat puține cazuri în care un finanțator a transferat bani către două sau mai multe partide. În doar câteva cazuri am identificat persoane sau firme afiliate la un partid care au donat la altul. Aceste date trebuie puse și în context, pentru astfel de donații s-au făcut inclusiv la câțiva ani distanță. Un astfel de caz este FCSB SA, controlat de George Becali, care a direcționat și la AUR și la PSD. Un deputat PSD a finanțat în 2024 și PSD și PNL. Recent, am identificat un caz în care liderul social democraților din Consiliul Județean Iași a finanțat printr-o firmă liberalii. Finanțarea mai multor partide în același timp este un mod bun de a cumpăra influență sau a de a paria pe mai multe partide în cazul în care unul nu iese câștigător.

În câteva cazuri nu am găsit niciun fel de informație despre finanțatorii care au dat până la 660.000 de lei la partide – 30 de cazuri. Deși este foarte posibil să fie persoane private, fără prea multe urme în spațiul online, arătăm că totuși în majoritatea covârșitoare a cazurilor există măcar informații minimale despre finanțatori.

Am identificat finanțatori în câteva cazuri, care pare că au împrumutat bani de la alte persoane pentru a îi da partidului.

În câteva zeci de cazuri împrumuturile nu figurau în declarațiile de avere – este posibil ca o parte dintre ele să fi fost returnate și atunci să nu mai existe obligativitatea publicării, dar întrucât nu avem aceste informații la îndemână am notat unde a fost cazul.

La persoane juridice am identificat mai multe firme care sunt înființate foarte recent, cum ar fi la finalul lui 2023 sau chiar martie sau aprilie 2024 și care împrumută partidul după o lună cu o sumă pe care evident nu au cum să o obțină din activitatea economică. Majoritatea sunt legate de PSD. Așadar, probabil aceste fonduri provin de la asociați care transferă bani către partid. De notat că o persoană juridică poate împrumuta partidul cu o sumă mai mare, dar poate fi și o formă de a evita o donație sau împrumut transparent prin crearea unor societăți paravan. Oricum, o astfel de practică nu este neapărat una transparentă și poate ridica semne de întrebare cu privire la sursa banilor și motivul donației. Vezi de exemplu -TRADE SPHERE BROKERS – S.R.L.,

EUPHORICH WORLD – S.R.L.,

ISC ESTATE – S.R.L.,

În cazul firmelor cu venituri foarte mici sau active aproape inexistente care au împrumutat sau au donat la partid vedem 2 tipologii – 1) pare că firmele au primit un împrumut (au datorie în situația fiscală din 2024) și 2) datele din situația financiară nu explică nicicum cum putea direcționa firma respectivă 1,6 milioane sau mai puțin. Menționăm că nu avem acces la toate informațiile financiare ale unei firme sau la alte date care ar putea face lumină în această situație, astfel că aceste concluzii se bazează doar pe datele publice, de la Ministerul de Finanțe. Oricum, astfel de practici ridică semne de întrebare. Ne întrebăm de ce ar dona sau împrumuta mulți bani o firmă care de-abia supraviețuiește dacă nu așteaptă ceva în schimb.

La persoane juridice am identificat mai multe rețele de finanțatori care au donat prin mai multe firme, dar și privat. În unele cazuri se ridică întrebarea dacă nu a fost depășit pragul prevăzut de lege, care nu permite unei persoane care este asociat/acționar să direcționeze bani fără a ține cont de o limită.

Jean Sasu (co-proprietar NUBA, asociat la mai multe firme) a împrumutat PSD ca persoană fizică și prin firme cu 3,7 milioane, la care se adaugă un împrumut al unei firme deținute de soția sa, Ana Maria Sasu, de 1,6 milioane de lei. Unele din firmele prin care a finanțat partidul sunt înființate cu puțin timp înainte de data împrumutului și au venituri limitate, cu siguranță mai mici decât împrumuturile. Vezi EUPHORICH WORLD, ISC ESTATE, Youth Essentials, Trade Sphere Brokers. În plus, TRADE SPHERE BROKERS deținută de Laura Niculae, care se ocupă de organizarea de evenimente la NUBA, a finanțat PSD cu 1,6 milioane de lei.

Alexandru și Ana Maria Besciu au împrumutat PSD prin BAV IT BUSINESS CONSULTING, respectiv Youth Essentials (pe care le dețin separat), cu 3,2 milioane de lei. Numele acestora sunt menționate în legătură cu familia Sasu.

Un alt caz este cel familiei Moise (Elena Moise/Sebastian Moise/Ionela Dicu), care au împrumutat PSD atât personal, cât și prin firme. Fondurile au mers către PSD.

Tot la PSD a împrumutat bani Vali Porojan (650.000 lei), administratoarea Fabricii de Zahăr Luduș, care fusese acționară până în 2020 la firma TRANSILVANIA JUU TAKU GROUP – S.R.L., care a a împrumutat la rânduș său partidul cu 1.6 milioane de lei.

Mai multe firme deținute de Mihai Tufan sau Emilia și Mihai Anastasescu, oameni de afaceri care conduc firme cu venituri semnificative au donat către PSD.

Mai multe persoane din conducerea Rotary Construcții, o firmă importantă de construcții, au împrumutat partidul cu câte 600.000 de lei.

Mai multe persoane din Constanța, din jurul Grupului Polaris au donat către PSD. Au împrumutat PSD persoane care au legături economice cu Mihai Cristian Ciolacu, care este conform presei nepotul fostului premier Marcel Ciolacu.

În cazul PNL am văzut că au existat diverse împrumuturi între membri de partid, unul dintre cei mai activi finanțatori fiind Cristian Bușoi sau Rareș Bogdan.

În cazul PUSL vedem cum majoritatea finanțatori sunt conectați cu Dan Voiculescu, familia acestuia sau firme din portofoliul său.

Deși este legal, ne întrebăm totuși de ce firmele sau oamenii de afaceri – mulți care nu sunt cel mai probabil membri de partid – au fost atât de generoși cu partidul într-un an electoral. Mai ales în contextul în care donațiile de la persoane fizice rămăseseră mai degrabă o excepție în anii trecuți. Notăm că unele dintre aceste firme sau alte societăți deținute de persoane care apar în această listă primesc la rândul lor bani de la partide, în timpul campaniei sau din subvenții. Așadar, poate fi vorba și de un sistem în care banii se învârt între diverse entități.

AEP nu a realizat un control anual al partidelor politice, cum ar fi trebuit să facă potrivit legii. Astfel, mare parte dintre acești bani nu au fost verificați, dar au fost rambursați de la stat. Este de înțeles faptul că întrucât s-au organizat patru alegeri într-un an nu a permis unei instituții care are 14 angajați la nivel central care se ocupă de acest control să își facă treabă în paralel cu verificările pentru alegeri. În același timp, discutăm despre mai bine de 700 de milioane de lei care au fost rambursați din bani publici, iar rezultatele controalelor le vom vedea cel mai probabil în 2026.

Rămâne de asemenea îngrijorător faptul că verificarea originii fondurilor este limitată, dacă nu există o plângere sau un scandal. Conform legii, AEP nu este mandatată să verifice din oficiu sursa banilor, ci doar să controleze tranzacțiile și legalitatea acestora. Poate iniția investigații mai detaliate dacă identifică posibile nereguli. Există anumite controale care se fac de către bănci și de către ONPCSB, dar și verificări ce se fac de către ANI cu privire la declarațiile depuse de candidați, aleși sau funcționari. Dar dacă o persoană sau o entitate introduc bani obținuți ilicit în acest circuit, credem că verificările extinse sunt mai degrabă o excepție.

Situația veniturilor partidelor politice în 2024



În 2024, veniturile partidelor au fost cele mai mari de până acum, mai ales în contextul în care au avut loc patru runde de alegeri. Așadar, partidele s-au mobilizat să obțină cât mai mulți bani de la donatori și prin cotizații. Deși nu avem o statistică oficială, datele colectate de EFOR arată că partidele politice ale căror declarații fiscale sunt publicate pe pagina web a Ministerului Finanțelor arată că veniturile au fost (fără PNL) de aproximativ 957 de milioane de lei (din care 353 mil reprezintă PSD), iar cheltuielile de 1,109 miliarde de lei – unele partide au cheltuit pentru campanie, dar rambursările s-au făcut în 2025, ceea ce explică discrepanța. Din acest total, 382 de milioane lei reprezintă subvenții. Analiza nu include PNL, care nu publicase datele până în acest moment, contrar legii. Am putut identifica date pentru 82 de partide politice; chiar dacă unele partide nu au fost incluse în listă, cu siguranță nu afectează totalul, întrucât toate partidele mari sunt incluse.

