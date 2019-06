Ministrul de Externe a precizat luni că declaraţiile unor politicieni importanţi au afectat candidatura României la un post de membru nepermanent la Consiliul de Securitate al ONU.

Pentru alegerea ca membru nepermanent în Consiliul de Securitate al ONU era nevoie de 129 de voturi, iar România a avut înţelegeri scrise cu 125 de state care au promis că vor vota cu România, a explicat Teodor Meleşcanu.

"Deci ne mai lipseau patru voturi să ieşim din primul tur. Din păcate, rezultatele primului tur au fost pentru România 78 de voturi din cele 125 pe care le aveam angajamente şi Estonia - 112. În turul 2 a câştigat Estonia cu un rezultat mult mai bun: 132 la 58", a spus ministrul de Externe,

El a susţinut că una dintre problemele cu care s-au confruntat diplomaţii români a fost aceea a relaţiilor cu ţările arabe şi cu ţările musulmane: "Pe 6 iunie, înainte de votul în Consiliul de Securitate au avut loc consultările la nivelul ţărilor islamice, la nivelul Ligii statelor arabe, în care s-a cerut să existe o unanimitate şi să voteze în favoarea Estoniei, nu în favoarea României".

Şeful diplomaţiei a mai spus că au existat şi state arabe care au votat cu România.

Întrebat dacă declaraţiile premierului Viorica Dăncilă şi ale lui Liviu Dragnea privind mutarea Ambasadei României de la Tel-Aviv la Ierusalim au afectat candidatura, ministrul de Externe a recunoscut că a fost "una dintre problemele cu care ne-am confruntat".

"Au fost luări de poziţii din partea unor lideri politici importanţi din România, dar în niciun moment MAE nu a adoptat decizia de mutare a Ambasadei de la Tel-Aviv la Ierusalim. Tot ce am făcut a fost să facem evaluări a ceea ce înseamnă avantaje şi dezavantaje şi, mai ales, care sunt aspectele de ordin legal pentru o asemenea decizie. Am făcut două sau trei asemenea evaluări, le-am trimis la Guvern. Întotdeaua am încercat să aducem la zi alte informaţii care circulau pe tema respectivă şi, din păcate, da, a fost una din problemele cu care ne-am confruntat", a afirmat ministrul.

Meleşcanu a spus că le-a transmis statelor arabe în mai multe rânduri care e poziţia oficială: " România se pronunţă pentru soluţionarea conflictului din Orientul Mijlociu prin crearea a două state care să trăiască în pace şi securitate: Israel şi Palestina", iar statutul Ierusalimului trebuie negociat direct între cele două părţi.

Această poziţie a fost reconfirmată şi de preşedintele Klaus Iohanis în două ieşiri publice, dar au rămas "anumite îndoieli".

Întrebat dacă i-a spus lui Liviu Dragnea că România riscă să piardă postul de membru nepermanent din cauza declaraţiilor privind mutarea Ambasadei, Teodor Meleşcanu a precizat: "Da, i-am spus".

Estonia şi arhipelagul caraibian Saint Vincent şi Grenadine au fost alese vineri de Adunarea Generală a Naţiunilor Unite pentru a deveni, din ianuarie, membre nepermanente ale Consiliului de Securitate al ONU. Pentru Europa de Est era prevăzut un singur loc de membru nepermanent, această zonă neajungând la un acord asupra unui singur candidat, cum a fost cazul în celelalte regiuni.