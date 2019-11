Începând de vineri, membrii USR votează dacă doresc ca Dan Barna să rămână șeful partidului, după ce nu a reușit să ajungă în turul II al prezidențialelor, așa cum își propusese.

Votul de încredere se desfășoară online, pe parcursul a cinci zile.

Decizia de a organiza un vot online a fost luată în Biroul Național al USR de miercuri, la inițiativa lui Dan Barna, după ce mai mulți lideri ai partidului i-au cerut demisia.

Printre cei care i-au cerut demisia se numără și deputatul Tudor Benga, care consideră că solicitarea acestui vot de încredere e "o scamatorie politică".

Dan Barna a declarat că își va da demisia de onoare, dacă membrii USR vor decide că trebuie să plece.

"Făcându-ne speranțe mai mari a fost cumva o dezamăgire pe care am experimentat-o și eu și colegii mei. Din perspectiva aceasta, decizia pe care eu am luat-o este aceea de a face o consultare. Vom avea începând de mâine ( vineri -n.r.) 5 zile în care membrii vor putea să voteze o întrebare foarte simplă, dacă consideră sau nu să-mi dau demisia. Dacă ei consideră că e necesară o schimbare, voi face acest lucru fără nicio problemă, nu mă agăț de funcții sau ceva, însă nu mi-am dat eu demisia de onoare pentru că urmează o perioadă importantă, locale, apoi alegerile naționale'', a spus Dan Barna la Realitatea Plus.