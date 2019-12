​​Cinci fondatori ai Pro România, printre care Daniel Constantin și Sorin Cîmpeanu, precum și alți 11 lideri ai formațiunii conduse de Victor Ponta, au demisionat din partid, scrie HotNews.

Demisiile au venit în contextul tensiunilor din Pro România provocate de votul pentru învestirea Guvernului condus de Ludovic Orban. Victor Ponta a anunțat că Pro România nu va vota guvernul PNL, dar o parte dintre membrii formațiunii, în frunte cu Constantin, Cîmpeanu și Mihai Tudose au votat în favoarea învestirii.

„Inițial, proiectul Pro România a fost fundamentat pe o componentă ideologică de centru, însă am constatat o evoluție susținută spre o altă direcție, schimbându-se doctrina și idealurile. Reamintim faptul că, de când am intrat în politică, am fost adepții ideilor social-liberale, deoarece România are nevoie de politici și măsuri care să pună pe primul loc libertatea și drepturile cetățenilor, dar care includ totodată și aspectele sociale. De aceea, rămânând fideli ideilor și valorilor în care credem, ne angajăm să le implementăm în continuare pentru România. Alături de noi sunt cei mai mulți dintre cei cu care am pornit la un nou drum în 2017, dar și colegi care s-au alăturat ulterior Proiectului, care înțeleg să fie acum solidari cu principiile pe care le-am expus”, se arată într-un comunicat de presă.

La scurt timp după anunțul oficial al demisiilor celor 16, Victor Ponta a reacționat pe Facebook, spunând că speră ca aceștia să influențeze în bine guvernarea PNL.

„Le multumesc foștilor nostri colegi pentru tot ce am realizat împreuna în ultimii ani în politică - le respectăm decizia de a se alătura PNL și sperăm să influențeze în bine actul de Guvernare - dar majoritatea covârșitoare a membrilor Echipei Pro Romania dorim să rămânem pe propriul nostru drum. Pro Romania merge mai departe ca un proiect alternativ de modernizare a politicii de Centru Stânga, pro european si pro dezvoltare, în egală măsură critic la adresa PNL și PSD!”, a scris Ponta pe Facebook.