Premierul Ilie Bolojan a fost întrebat vineri ce mesaj are pentru români în prag de sărbători, în contextul în care Guvernul a luat măsuri dure de austeritate, iar el este contestat.

Reporter: Ce mesaj aveți pentru români? Mai sunt mai puțin de două săptămâni până la Crăciun, mergem pe stradă în piețe, unii au încredere în dumneavoastră, recunosc că le este greu, alții sunt dezamăgiți, un mesaj pentru ei.

Ilie Bolojan: Da, le mulțumesc tuturor românilor pentru parcurgerea acestei perioade dificile. Nici pentru ei nu este ușor, dar nici când ai o funcție de responsabilitate și ești pus în situația să pui în practică măsuri care nu sună bine, nu este ușor. Le mulțumesc pentru că înțeleg care este situația și sunt convins că anul viitor, după ce aceste măsuri de corecție își vor arăta efectele, vom putea să repunem economia pe baze sănătoase și să creăm condiții de dezvoltare în anii următori. Am încredere în România.

În tot mai multe apariții publice, premierul Ilie Bolojan este huiduit și contestat. De altfel, chiar și în Parlament a fost așteptat de două ori cu huiduieli și cereri de demisie din partea angajaților Senatului și Camera Deputaților.

De fiecare dată, premierul spune că înțelege nemulțumirile oamenilor, care sunt îndreptățite, însă nici lui nu îi este ușor să ia măsurile dure.