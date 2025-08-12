Comisia Europeană calculase, în Ghidul Solicitantului, că 250 milioane de euro, prin PNRR, ne ajung pentru 3.200 de microbuze, la un preț mediu de 78.000 de euro/bucată.

UPDATE

Șeful CJ Iași, Costel Alexe, că instituția pe care o conduce a făcut transparent, respectând toate reglementările legale în vigoare, această achiziție de microbuzie electrice, respectând întocmai ghidul făcut și scris de către Ministerul Educației și celelalte entității ale Guvernului, nu este făcut de către Consiliul Județian Iași.

"Trebuie spus foarte clar, la licitația pe care a organizat-o Consiliul Județian Iași, prin specialiștii săi, s-au înscris patru firme. O firmă a fost declarată câștigătoare, în urma licitației nu a fost depusă nicio contestație, la fel cum pe perioada desfășurării licitației nu a fost depusă nicio solicitare de clarificări", a spus Alexe.

"Văd că este în spațiu public astăzi această oroare, și pe mine mă înfurie dacă este să mă gândesc la cât poate să ajungă să coaste un microbuz în România, iar eu sunt astăzi în situația în care trebuie să respect sau să apăr toți ceilalți colegi președinți din CJ din țară, pentru că nu doar Iașul, ci toate județele au achiziționat microbuzie la asemenea prețuri, spunând încă o dată, niciun Consiliu Județean din țară nu a scris ghidul în cadrul PNRR-ului pentru achiziția de microbuzie electrice, toate CJ din țară au respectat reglementările puse acolo de către Ministerul Educației și, practic, așa a rezultat licitația", a continuat el.

+++

Ministerul Educației a transmis marți că, în limitele atribuțiilor prevăzute de lege, analizează cu celeritate situațiile semnalate în spațiul public cu privire la achiziția microbuzelor electrice prin PNRR.

Ministerul spune că, potrivit legii, procedurile de achiziție privind microbuzele electrice se desfășoară prin platforma națională a achizițiilor publice SEAP, cu posibilitatea verificării acestora înainte de realizarea procedurii, ex ante, de către Agenția Națională pentru Achiziții Publice (ANAP).

În raport cu atribuțiile prevăzute de HG 731/2024 (actualizată), Ministerul Educației și Cercetării poate aproba misiuni de verificare derulate de Corpul de Control propriu strict la instituțiile din subordine.

În schimb, Ministerul Educației și Cercetării are atribuții de verificare a documentației aferente procedurilor de achiziție după finalizarea acestora și finalizarea activităților proiectului (ex-post). În acest context, ministerul a decis să analizeze cu celeritate documentația pentru județele Iași și Prahova, iar în situația în care vor fi identificate nereguli, va dispune luarea măsurilor care se impun sau, după caz, va informa autoritățile cu atribuții de a interveni.

+++

O investigație a jurnaliștilor de la ReporterIS arată că România a cumpărat de 250 milioane de euro doar 1.300 de microbuze, umflând prețurile la 200.000 de euro/bucată (fără TVA).

O firmă din Prahova, Aveuro, a câștigat licitațiile în 60% din județe, inclusiv la Iași. Mama patronului este șefa Organizației de Femei a PNL Prahova și o apropiată a baronului Iulian Dumitrescu, anchetat pentru corupție.

Van-urile E-Transit de la Ford costă la Aveuro 64.500 de euro. Cu tot cu opționale, prețul maxim este de 70.000 de euro (fără TVA). O carosare cu 16 locuri, aer condiționat, lift și scaun pentru dizabilități costă 15.000-20.000 de euro, oferte oficiale care pot fi găsite în toată România.

Un microbuz trebuia să costă 90.000-100.000 de euro cu tot cu profit, dar Consiliile Județene le-au luat, în medie cu 200.000 de euro. 90% din licitații au avut o singură ofertă admisibilă: Aveuro, celelalte fiind respinse.

La Iași, Consiliul Județean a eliminat 3 ofertanți, rămânând doar Aveuro, prin limitarea lungimii mașinii la 6,8 m. Rezultat: unul dintre cele mai mari prețuri din România.

Vlad Papuc, patronul Aveuro, nu neagă profitul imens de 100.000 de euro pe fiecare mașină: „Doamne ajută! Nu comentez prețul”.

După apariția investigației, ministrul Proiectelor Europene, Dragoș Pîslaru, a spus că "nu putem vorbi despre modernizarea României și investiții pentru viitorul copiilor noștri dacă banii europeni sunt folosiți incorect sau chiar furați".



"Am citit cu profundă indignare informațiile apărute în presă despre posibile prețuri supraevaluate la microbuzele școlare electrice finanțate prin PNRR. Voi trimite Corpul de Control al ministrului pentru a verifica în detaliu cum au fost realizate aceste achiziții: procedurile, prețurile plătite, criteriile tehnice și modul în care au fost respectate regulile de utilizare a fondurilor europene. Voi solicita clarificări imediate autorităților implicate, iar dacă vor fi constatate nereguli, acestea vor fi urmate de corecții financiare și, acolo unde este cazul, sesizarea Parchetului European condus de la Laura Codruța Kövesi, organismul independent responsabil de investigarea, urmărirea penală și trimiterea în judecată a autorilor infracțiunilor împotriva bugetului UE", a anunțat acesta printr-un mesaj pe Facebook.



Pîslaru a adăugat că fondurile europene sunt un bun public și fiecare euro trebuie să fie cheltuit corect, transparent și în interesul oamenilor și că nu va tolera niciun abuz.

