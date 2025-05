Fostul premier Marcel Ciolacu a avut joi prima reacție publică după ce luni și-a dat demisia din funcție și a publicat un bilanț de guvernare.

"Acești ani în care PSD a fost la guvernare, iar eu am devenit premier al României, au reprezentat cea mai importantă perioadă a vieții mele. Consider că a fi premier nu este o meserie, ci o onoare supremă prin care îți pot servi țara și pe români. Sunt convins că, deși astăzi zgomotul electoral este mult prea mare, un succint bilanț al celor mai importante politici publice ale PSD la guvernare reprezintă un gest obligatoriu. Am ales să fac asta acum, știu că vor exista multe critici și mi le asum. Mie nu îmi este rușine cu ceea ce am făcut împreună cu echipa PSD la guvernare. Și cred că este important ca aceste fapte să fie publicate, pentru ca în viitor oricine să aibă termeni relevanți de comparație", a scris acesta pe pagina lui de Facebook.

Bilanțul este botezat "10 realizări majore ale guvernării PSD" și îl redăm mai jos:



"Nicio guvernare nu este perfectă. Este deci normal să vedem reproșuri la adresa PSD pentru guvernarea din ultimii ani. Unele sunt îndreptățite, altele, mai puțin îndreptățite. Dar există în mod cert câteva realizări majore ale PSD în această guvernare, pe care nu le pot contesta nici cei mai aprigi critici sau adversari ai noștri. Sunt rezultate concrete, care au îmbunătățit viața unor milioane de cetățeni români. Iar la final, după nenumărate dispute, controverse și atacuri politice, asta contează cel mai mult!

Cel mai mare număr de angajați din istorie (+178.000)



Am stimulat economia care a creat locuri de muncă, suntem azi la un efectiv de salariați de aproape 5.2 milioane de persoane. Este un record istoric post-decembrist.



Cele mai mari investiții publice din istorie (54 miliarde euro)



Am ținut România pe traseul creșterii economice și am evitat recesiunea printr-un model economic bazat pe investiții publice fără precedent. România este acum un șantier, iar la majoritatea acestor mari obiective de investiții lucrează firme românești însumând zeci de mii de angajați.

Cei mai mulți kilometri de autostradă construiți și dați în folosință (+382 km drumuri de mare viteză)



Construcția drumurilor de mare viteză, blocate practic înainte de intrarea PSD la guvernare, este cel mai puternic semnal de dezvoltare al țării. PSD reușit să demonstreze că putem ajungă la un ritm anual de finalizare a 200 de kilometri de șosele moderne.

Cea mai mare creștere a salariului mediu net (+47%)



Am majorat veniturile angajaților și ne-am îndeplinit promisiunea ca salariul mediu pe economie să depășească nivelul de 1000 de euro net. Este o majorare semnificativă care vine asociată și cu o creștere dublă a puterii de cumpărare, față de momentul preluării guvernării.



Cea mai mare creștere a salariului minim (+76%)



Creșterea salariului minim este o măsură ce oferă mai ales salariaților aflați la început de drum șansa unui venit decent. Am aliniat România la proiectul salariului minim european, printr-un mecanism care ține cont de creșterea economică și de competitivitate.



Cea mai consistentă creștere a pensiilor (+70%)



Creșterea pensiilor reprezintă pentru noi un act de dreptate făcut seniorilor noștri. Deși am fost și vom continua să fie criticați pentru asta, este o măsură pe care o considerăm necesară pentru a proteja veniturile părinților și bunicilor noștri.

Cea mai mare scădere a numărului de români în risc de sărăcie



Acesta este efectul măsurilor noastre de protejare a puterii de cumpărare a persoanelor vulnerabile. În fiecare an am venit cu pachete de sprijin (creșteri de venituri, vouchere de alimente, vouchere de energie, bani pentru rechizite și uniforme școlare) pentru milioane de români.

Cea mai mare creștere a avuției nete / locuitor (+24%)



Românii au, astăzi, mai mulți bani în bănci decât au avut oricând în perioada post-decembristă. Depozitele populației din bănci sunt acum de 382 miliarde lei, cu peste 100 de miliarde mai mult față de intrarea PSD la guvernare.



Cel mai mare număr de contracte de muncă cu peste 1.000 de euro net (+500 de mii)



Este cel mai important semn că firmele românești au crescut, s-au dezvoltat și pot oferi locuri de muncă mai bine plătite. În acest fel, companiile de construcții au convins români din diaspora să revină acasă și să lucreze pe șantierele de autostrăzi.

Creștere puternică a PIB (+112 miliarde euro)



România a ajuns o putere economică regională. Am egalat Polonia și suntem peste Ungaria, Slovacia, Croația, Grecia, Letonia si Bulgaria la cel mai relevant indicator economic, PIB pe locuitor raportat la paritatea puterii de cumpărare.