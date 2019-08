Ministrul interimar de interne, Mihai Fifor, a declarat, miercuri, la Antena 3, că urmează a se lua o serie de măsuri imediate pentru remedierea problemelor din sistem, una dintre aceste măsuri fiind "unificarea dispecerizării" la Serviciul 112.

"Discutăm despre măsuri imediate, discutăm despre măsuri care coboară până la nivelul fiecărui inspectorat de poliție. Astăzi, am avut o primă videoconferință cu toți șefii de inspectorate din această țară și le-am comunicat poziționarea noastră și măsurile pe care le solicit, măsuri catre trebuie puse în practică imediat. Este vorba de proceduri, este vorba de întoarcerea în stradă la patrulele mixte poliție-jandarmi, pentru că cetățeanul trebuie să-l vadă pe polițist în stradă, acolo unde îi poate asigura protecția nemijlocit. S-au făcut multe erori, am văzut cu toții ce s-a întâmplat în cazul de la Caracal și cum printr-o serie de întâmplări nefericite s-a ajuns la drama pe care a putut-o resimți întreaga societate...Poate cel mai relevant și de impact imediat este unificarea dispecerizării, pentru că am văzut cu toții ce timpi se pierd atunci când operatorul 112 încearcă să obțină informații și ulterior dă legătura către dispecerul de la Poliție, de la Ambulanță sau de la Pompieri", a declarat Mihai Fifor la Antena 3.

Întrebat dacă acest anunț se traduce prin trecerea 112 de la STS la MAI, Mihai Fifor a confirmat."E corect! Asta dorim să facem și suntem în faza în care pregătim procedura".