NO COMMENT Mihai Șora: "Dear Giraffe, we have a problem"





Mesajul filosofului Mihai Șora: Dragi prieteni,

dacă nu vreți să ajungem cu toții să defilăm în cap prin fața tribunei oficiale, dacă țineți la soarta voastră și a copiilor voștri, ne vedem, în această seară, la Girafă!

P.S. Pata de pe inimă doare cel mai mult.

______

desen © Luiza & Mihai Șora

(după un model vertebrat și încă liber) Pagină FB Mihai Șora

______

[Luiza]

1. Girafa este cel mai înalt mamifer, – însușire anatomică decisivă, știut fiind că doar la o anumită altitudine atmosfera devine respirabilă (și orizontul limpede).

2. Girafa doarme foarte puțin (întotdeauna ziua, și numai 2 ore din 24), – detaliu apreciabil: este mereu nevoie de cineva treaz în țara noastră, deoarece noaptea ca hoții.

3. Rețineți eroismul girafei din Piața Victoriei, lângă Muzeul Antipa, cea care de ani buni protestează pașnic sub ploi, arșiță și ninsori, în inima Bucureștiului, nu departe de clădirea guvernului (oricare ar fi el).

4. Când un copil de trei ani este pus să stea în cap pentru-că-guvern, totul devine posibil.

5. Într-o zi, s-ar putea să fim și noi (oameni adulți sau girafe) nevoiți să stăm în cap pentru-că-dictatură.

6. Iar atunci va fi prea târziu.

